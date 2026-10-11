Il miracolo dell'enciclica di papa Leone, Foti e Bersani concordi sull’IA

Forse è merito dell’enciclica di Papa Leone XIV, cui è stata dedicato l’incontro, forse dell’intelligenza artificiale, la cui rivoluzione è affrontata nella stessa enciclica, più probabilmente dal combinato disposto delle due, ma Tommaso Foti e Pierluigi Bersani, il cui cammino politico è da decenni su direttrici diametralmente opposte, a 15 anni di distanza dall’ultimo confronto pubblico si sono ritrovati seduti al tavolo l’uno fianco all’altro, e vicini anche su alcuni temi portanti che la politica dovrà affrontare nel prossimo futuro nell’ambito dell’intelligenza artificiale.

Nell’incontro “Magnifica Humanitas, custodire le relazioni nel tempo dell’intelligenza artificiale”, organizzato da Rete Trieste e introdotto dalla presidente del consiglio comunale Paola Gazzolo, la riflessione sull’enciclica del Papa ha permesso di decinare l’IA attraverso le regole necessarie per accompagnarnde lo sviluppo, le guerra nelle quali è sempre più presente e il ruolo della politica europea.

Fra le domande somministrate dal moderatore dell’incontro Luigi Capra, il coordinatore provinciale di Rete Trieste, usando le parole del Santo Padre, come disarmare l’intelligenza artificiale.