Quanta strada può percorrere un autobus elettrico durante una giornata di servizio? Quanto incide lo stile di guida sull’autonomia di un’auto? E come si può ricaricare un veicolo senza collegare un cavo? Sono alcune delle domande su cui lavora IEM Lab - Integrated Electric Mobility Laboratory del Polo Territoriale di Piacenza del Politecnico di Milano. Si tratta di uno spazio di ricerca dedicato a rendere la mobilità elettrica più efficiente e più vicina alle esigenze di chi si sposta e di chi organizza i servizi di trasporto.

Il punto di partenza è la mobilità nelle sue condizioni reali: i percorsi da affrontare, le abitudini delle persone, i tempi di sosta e la disponibilità di energia. Il laboratorio studia automobili, autobus e micromobilità, considerando insieme veicoli, consumi e infrastrutture di ricarica. L’obiettivo è sviluppare soluzioni su misura per contesti diversi, dal tragitto quotidiano al trasporto pubblico, fino alla gestione delle flotte aziendali.

Al simulatore per misurare i consumi

Una parte delle attività si svolge attraverso simulatori di automobile e autobus elettrici, che permettono di ricreare percorsi e condizioni di guida e osservare come il comportamento del conducente influisca sui consumi e sull’autonomia. Accelerazioni, frenate e gestione della velocità diventano così elementi da misurare, confrontare e comprendere.

La simulazione rende visibile un legame che, nella guida di tutti i giorni, può passare inosservato: quello tra le scelte al volante e l’energia necessaria per raggiungere una destinazione. Studiare questo rapporto aiuta a capire come utilizzare meglio i mezzi elettrici e come conciliare efficienza, esigenze di viaggio e continuità del servizio. Per chi gestisce il trasporto pubblico, ad esempio, l’autonomia di un autobus si traduce nella possibilità di completare un turno, rispettare le corse previste e programmare le soste per la ricarica.

Ai simulatori si affianca la sperimentazione sui mezzi: biciclette, monopattino elettrico e una piccola automobile dotata di ricarica wireless. Il laboratorio mette così in relazione modelli e prove pratiche, studiando tecnologie che riguardano tanto gli spostamenti individuali quanto l’organizzazione dei trasporti.

La ricarica senza fili, dalle auto ai droni

La ricarica senza fili è uno dei filoni di IEM Lab ed è seguita dall’ingegnere e ricercatore dell’Ateneo Cristian Giovanni Colombo. La tecnologia, chiamata Wireless Power Transfer, o WPT, consente di trasferire potenza attraverso un campo magnetico, senza collegare fisicamente un cavo al veicolo.

«La ricarica wireless permette di trasferire potenza senza collegare un cavo al veicolo», spiega l’ingegner Colombo. «La sfida è rendere questo trasferimento efficiente e sicuro, per integrarlo nelle condizioni reali di utilizzo, anche in caso di non perfetto allineamento, e studiare come cambia il trasferimento di potenza e come si distribuisce il campo magnetico nello spazio circostante. Sono aspetti essenziali per progettare sistemi efficienti e sicuri per valutarne l’inserimento nei luoghi in cui saranno utilizzati. Infatti, nel laboratorio utilizziamo manichini che riproducono le caratteristiche del corpo umano per valutare le possibili interferenze della ricarica wireless con dispositivi medici impiantabili».

«Le diverse prove ci aiutano a capire come il sistema si comporta nelle varie condizioni di utilizzo e a progettare soluzioni che tengano conto anche degli utenti più vulnerabili. Questo è applicabile alle soste di un mezzo, ma anche a un drone che rientra alla propria base; sono momenti che possono diventare occasioni di ricarica. Nel laboratorio studiamo come adattare questa tecnologia ad applicazioni diverse, lavorando sui prototipi e verificandone il funzionamento».

Accanto alla sperimentazione sull’automobile, è infatti in corso lo sviluppo di un sistema di ricarica wireless per droni impiegabili nel monitoraggio dei servizi. La possibilità di ricaricare senza un collegamento manuale apre prospettive interessanti per rendere questi sistemi più autonomi, integrando il rifornimento di energia nelle loro attività.

Flotte intelligenti per ridurre i costi

Un altro asse di ricerca riguarda la ricarica intelligente delle flotte, i modelli di ottimizzazione e l’intelligenza artificiale applicata alla mobilità, attività curata da Daniele Martini, ingegnere e ricercatore del Politecnico. Qui la sfida è trasformare dati reali di esercizio, caratteristiche dei veicoli ed esigenze operative in strumenti utili alle decisioni.

Per un’impresa che vuole elettrificare la propria flotta, le domande sono concrete: quali mezzi scegliere, quanta energia servirà, dove collocare i punti di ricarica e come organizzare le soste mantenendo la qualità del servizio. Ogni scelta influenza le altre: un percorso diverso modifica i consumi, una sosta può diventare un’occasione di ricarica e il prezzo dell’energia cambia nel corso della giornata.

«Un deposito di autobus elettrici non deve per forza ricaricare tutti i mezzi appena rientrano», spiega l’ingegner Martini. «Se sappiamo quando ogni autobus ripartirà e quanta energia gli servirà, possiamo spostare le ricariche nelle ore in cui l’energia costa meno o la rete è meno carica. Sui dati reali di un deposito questo approccio ha ridotto la bolletta del 39%, senza influenzare il servizio. Usiamo anche l’intelligenza artificiale e gli agenti software, programmi capaci di svolgere da soli una sequenza di compiti: ci aiutano a leggere grandi quantità di dati e a costruire in pochi giorni prototipi da provare con gli utenti, come la piccola stazione di ricarica per la micromobilità che stiamo sviluppando in laboratorio».

Una flotta che ricarica in modo flessibile diventa anche una risorsa per la rete elettrica: può aiutarla a gestire i picchi e a sfruttare meglio le fonti rinnovabili, come il fotovoltaico nelle ore centrali della giornata. Confrontare scenari permette di valutare le conseguenze delle scelte prima di metterle in pratica. E al centro restano le persone: il laboratorio studia anche come chi guida un’auto elettrica accoglie una ricarica gestita in automatico, a patto di trovare la batteria carica al momento di ripartire.

Un laboratorio aperto al territorio

Per il territorio piacentino, IEM Lab si propone come luogo di confronto con imprese e operatori. Uno spazio in cui portare un problema operativo, studiarlo attraverso simulazioni e sperimentazione e costruire possibili risposte.

Dalla guida quotidiana alla gestione delle flotte, dalla ricarica senza fili all’intelligenza artificiale, le diverse attività condividono lo stesso obiettivo: accompagnare l’elettrificazione dei trasporti con soluzioni capaci di funzionare nella vita delle persone e nel lavoro di chi garantisce ogni giorno i servizi di mobilità.

La testimonianza di Michela Longo: «Bello poter vedere un’idea prendere forma»

A illustrare le caratteristiche di IEM Lab interviene anche Michela Longo, Professore ordinario di Sistemi elettrici per l’energia al Politecnico di Milano: «IEM Lab nasce dalla voglia di rendere tangibile la nostra ricerca, trasformando le conoscenze che sviluppiamo in benefici concreti per le persone. Ci interessa partire dalle esigenze di chi si sposta ogni giorno, di chi guida un autobus e di chi deve organizzare un servizio di trasporto, per capire come la ricerca possa aiutarli e quali problemi possa contribuire a risolvere. I simulatori, i prototipi, i modelli e l’intelligenza artificiale ci permettono di costruire questo legame tra ricerca e vita quotidiana. Dietro ogni dato sui consumi o sull’autonomia ci sono domande molto semplici: riuscirò a completare il mio percorso? Quando potrò ricaricare? Questo mezzo è adatto alle mie necessità? Vogliamo che il laboratorio aiuti a dare risposte sempre più affidabili a queste domande. È anche questo il valore di uno spazio in cui sperimentare e confrontarsi con studenti, imprese e territorio: poter vedere un’idea prendere forma, metterla alla prova e capire quale beneficio può portare. Per noi, accompagnare la transizione verso la mobilità elettrica significa renderla più accessibile, comprensibile e vicina alle persone».