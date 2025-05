Sangue Loro di Pablo Trincia: storia di un ragazzo mandato ad uccidere

“Tutti i podcast portano a Pablo”. La parafrasi del celebre detto romano calza a pennello per descrivere l’importanza che Pablo Trincia ha assunto nel panorama audio italiano.

Le storie di Trincia non sono mai banali: ogni podcast nasce da un lavoro certosino di ricerca, da una dedizione appassionata nello scandagliare vite. La complessità del mondo si riflette nelle storie di ognuno perché, come spesso dice, tutti abbiamo una storia interessante da raccontare. E lui sa come tirarla fuori.

Non fermatevi mai all’argomento generico di un podcast, perché non è lì che sta il bello. L’ascolto ci trasporta in mondi che non conoscevamo, dove da soli non saremmo mai andati.

Il pluripremiato “Sangue Loro - il ragazzo mandato ad uccidere” nasce da tre anni di ricerca e inchiesta condotti da Pablo Trincia e Luca Lancise. Una produzione originale Sky Italia e Sky TG24 realizzata da Chora Media che riapre una pagina dolorosa della storia italiana.

Roma, 1985. La capitale viene ferita da attentati terroristici di matrice mediorientale di cui, in verità, si è parlato poco. Siamo nel pieno delle tensioni euro-mediorientali, una storia che purtroppo conosciamo bene. Due gli episodi cruciali: l’attentato all’aeroporto di Fiumicino e quello agli uffici della British Airways in via Bissolati.

Il podcast doveva inizialmente concentrarsi sul quarto terrorista superstite della strage di Fiumicino, morto però durante la registrazione. Un incontro fortuito porta invece i due autori ad Hassan, all’epoca ragazzino palestinese condannato per l’attentato di via Bissolati, ora uscito dal carcere con una vita italiana. Altrettanto casualmente entrano in contatto con Daria Bove, allora bambina di nove anni, figlia di Raffaella, la vittima di Hassan.

È qui che il podcast rivela la sua unicità narrativa: un cuore duplice ma gli stessi occhi per guardare la storia dal suo interno. La voce di Trincia ci accompagna in un doppio racconto di dolore che corre su binari paralleli, a volte sorprendentemente simili. Hassan e Daria, uniti per caso in una tragedia più grande di loro, si avvicinano grazie a una scrittura giusta e priva di giudizio, entrambi alla ricerca di un balsamo per le ferite.

Una storia di compassione nel senso più profondo del termine: cum patior, sentire insieme. Non dovrete fare altro che ascoltare e sentire allo stesso tempo.

Pablo Trincia durante una registrazione del podcast

BIOGRAFIA DELL'AUTORE

Pablo Trincia è giornalista, autore e, soprattutto, l’uomo che ha rivoluzionato il mondo dei podcast in Italia. È stato il primo a capire che “le immagini non sono indispensabili per rendere una narrazione piena e di successo.”

Dopo il clamoroso successo di “Veleno” (2017) – un’inchiesta che ha riaperto il caso dei “Diavoli della Bassa Modenese” – ha dato vita a una straordinaria serie di produzioni audio, tutte diverse e tutte da ascoltare. Se vi state chiedendo da dove iniziare, il consiglio è semplice: non lasciatevi spaventare dalla durata degli episodi. La forza narrativa di Trincia è tale da regalarvi un’esperienza così immersiva che gli episodi sembreranno la metà.

I suoi podcast:

· Buio (2019) – Storie di chi è piombato nel buio, ma ha avuto la forza di ritrovare la luce.

· Le guerre di Anna (2020) – La vita di Anna Prouse tra Baghdad e l’Afghanistan.

· Il dito di Dio – Voci dalla Concordia (2021) – La tragedia del naufragio della Costa Concordia raccontata dai sopravvissuti.

· Crac! (2022) – La storia del crac Parmalat, un collasso finanziario simbolo degli anni Duemila.

· Megalopolis – Mumbai 2050 (2022) – Un viaggio tra presente e futuro della metropoli indiana, proiettata in un’immaginaria visione urbanistica.

· L’inferno di El Alamein (2022) – La battaglia del deserto raccontata da chi l’ha vissuta.

· Dove nessuno guarda: il caso Elisa Claps (2023) – Il racconto del delitto di Elisa Claps e la storia del suo assassino, Danilo Restivo.

· E poi il silenzio – Il disastro di Rigopiano (2024) – Una narrazione a più voci sulla tragedia dell’hotel Rigopiano, attraverso i racconti dei superstiti.