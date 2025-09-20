Telelibertà: nel nuovo palinsesto spiccano conferme e nuovi format

La presentazione del nuovo palinsesto di Telelibertà avviene in un clima di socialità. È presente, tra le tante autorità e i rappresentati delle più importanti istituzioni cittadine, la sindaca Katia Tarasconi. Allo Spazio Rotative di via Benedettine il clima è subito amichevole, l’attesa suscita curiosità.

Gian Luca Rocco, direttore del Gruppo Libertà, saluta gli ospiti e presenta un video con i dati relativi all’emittente di Piacenza e provincia, fondata nel 1974, che oggi raggiunge 12 milioni di spettatori tra Emilia, Lombardia e Piemonte, con 40.000 spettatori medi al giorno. Il filmato testimonia anche la crossmedialità che, oltre a storie e reel sui social, permette di vedere in streaming, in diretta e on demand dal giorno successivo alla prima uscita, tutti i programmi. Scorrono anche i momenti di alcune registrazioni, inclusi simpatici backstage.

«È il secondo anno che presentiamo i nostri palinsesti e qui trovate tutti i volti e i protagonisti nelle loro aree», esordisce Rocco, passando subito alle novità.

Chiama sul palco Marcello Tassi e Danilo Di Trani, le menti e i volti di “Bowlcast”: «Da spettacolo itinerante si trasformerà in format a tutti gli effetti, dopo il successo alle Feste dei Lyons e dei Cuion e al Festival del pensare contemporaneo». «Lo scodellino è la nostra mascotte - spiega Di Trani -. Non sono di Piacenza, quindi ha suscitato subito la mia curiosità. “Bowlcast” è un prodotto transmediale: la ciotola è un contenitore in cui facciamo interviste lunghe, con leggerezza, e gli ospiti si divertono». Tassi aggiunge che «l’accoglienza del pubblico è sempre stata molto bella. Si riescono a tirare fuori incredibili curiosità, davanti allo scodellino ». Infine, ringrazia tutto il compartimento tecnico e quelli che rendono possibile il format in cui «abbiamo ospiti nazionali, ma promuoviamo il nostro territorio».

Dopo un approfondimento su “Red flags” insieme alla conduttrice Nicoletta Marenghi, una delle novità importanti del palinsesto (vedi box a lato), Gian Luca Rocco invita nuovamente sul palco Danilo Di Trani, che annuncia “Dillo alla lupa”, «titolo molto dibattuto di un nuovo talk di informazione, in onda dal primo venerdì di novembre, che si aggiunge a “Nel mirino” ». «Con il giornalista di Liber-tà Marcello Pollastri vogliamo porre un focus sui problemi di Piacenza e provincia tramite servizi giornalistici per raccontare storie. In studio inviteremo politici, esperti e tecnici per cercare soluzioni ai problemi affrontati anche in base alle segnalazioni dei cittadini via mail e via whatsapp».

La presentazione conclude con un altro filmato che mostra i nuovi studi di registrazione.

Nell’occasione, viene poi presentato Roberto Giardinelli, il nuovo direttore creativo dell’agenzia VBM Comunicazione.

Gli ospiti infine si trattengono a lungo con i giornalisti e i conduttori chiedendo ulteriori curiosità e dettagli su tutti i programmi.