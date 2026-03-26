A Too due pomeriggi dedicati ai giovani tra studio e creatività

l I pomeriggi del lunedì e del martedì, dalle 14 alle 19, a Too – hub di comunità dedicato ai giovani in via XXIV Maggio 51 – si trasformano in un punto di riferimento per ragazze e ragazzi dai 14 ai 19 anni. Due appuntamenti settimanali pensati per offrire un ambiente accogliente e stimolante, dove incontrarsi, socializzare e condividere esperienze.

L’iniziativa è coordinata dalla cooperativa sociale Eureka, realtà attiva nell’ambito educativo e nei servizi di aggregazione giovanile. Durante i pomeriggi sarà possibile chiacchierare, giocare insieme – tra ping pong, calcio-balilla e PlayStation – ma anche ricevere supporto allo studio e partecipare ad attività ricreative strutturate. Tra le proposte in programma, spicca il Laboratorio di Cuoio, gratuito, in calendario lunedì 30 marzo dalle 17 alle 19 presso Too. Il laboratorio sarà condotto da Sergio Segalini, educatore della cooperativa Eureka con oltre vent’anni di esperienza in ambito educativo e nei laboratori manuali.