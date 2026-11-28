Ultima giornata di caccia alla lepre domani, domenica 29 novembre, in altri nove comuni del Piacentino. Il Settore territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca della Regione Emilia-Romagna ha disposto la chiusura anticipata del prelievo venatorio in tre ambiti territoriali di caccia (Atc) - ATC PC05, PC07 e PC10 - con decorrenza da lunedì 30 novembre. Una misura adottata per tutelare la specie ed evitare un impoverimento eccessivo delle popolazioni.

I risultati dei monitoraggi

Alla base della decisione ci sono i dati raccolti attraverso il monitoraggio dell’attività venatoria condotto dagli stessi Atc e i censimenti effettuati dai tecnici. Dai rendiconti forniti dai cacciatori è emerso che, in alcuni casi, il numero di capi abbattuti era già prossimo ai quantitativi programmati, mentre in altri risultava particolarmente inferiore. I censimenti hanno inoltre evidenziato una contrazione delle presenze di lepri ben più marcata di quella prevista.

I territori interessati

Il provvedimento di chiusura anticipata riguarda tre ambiti territoriali di caccia:

Atc PC05: Bettola, Gropparello e Lugagnano Val d’Arda;Atc PC07: Farini, Morfasso e Vernasca;Atc PC10: Ottone, Cerignale e Zerba.

Sempre da lunedì 30 novembre terminerà la caccia alla lepre anche nei comuni di Bobbio, Coli e Cortebrugnatella (Atc PC09), in questo caso come già previsto dal calendario venatorio regionale.

Consentito l’addestramento dei cani

Resterà comunque possibile svolgere l’attività di addestramento dei cani, previa annotazione della giornata sul tesserino venatorio, nel rispetto delle disposizioni regionali.

Con le nuove chiusure, la stagione di caccia alla lepre si concluderà di fatto in tutti gli undici ambiti territoriali di caccia del Piacentino. Il prelievo era infatti già stato sospeso nei restanti sette Atc (PC01, PC02, PC03, PC04, PC06, PC08 e PC11).