Floravilla, nuova location e affluenza record

Affluenza record, qualità e una nuova location molto apprezzata. Cambia leggermente la formula ma il risultato è sempre lo stesso: Floravilla si conferma un evento atteso e gradito. Lo dimostra il numero di visitatori, quasi raddoppiato rispetto alle scorse edizioni: tanti quelli giunti da altre province come Milano, Brescia, Ferrara. Oltre cinquanta espositori, 16 dei quali florovivaisti da varie parti d’Italia, intrattenimento per bambini e cibo di qualità. E poi Villa Caramello, un gioiello della nostra provincia ancora poco conosciuto, che molti castellani, e non solo, hanno potuto scoprire tra meraviglia e stupore. La Pro Loco di Castel San Giovanni centra di nuovo il bersaglio, complice anche il bel tempo che ha reso la passeggiata tra gli stand ancora più piacevole. La pioggia ha fatto capolino solo nel tardo pomeriggio di domenica, troppo tardi per compromettere un bilancio più che positivo. Non solo fiori e piante, i visitatori hanno potuto immergersi nel mondo del benessere, della cultura, dell’artigianato, in una manifestazione a tutto tondo e per tutti i gusti. Molto gradito dal pubblico il servizio navetta che ha reso agevole la partecipazione a chiunque.

Apprezzamento anche per le iniziative collaterali. Ampia partecipazione alla passeggiata del benessere organizzata da AriAnuovA, insieme alla psicoterapeuta Elisa Cassi e al personal trainer Matteo Pistore. Tanta curiosità per la scoperta di Mariangela Faccini che ha svelato l’esistenza di una singolare tipologia di fagiolo squisitamente locale, fino a poco tempo fa del tutto sconosciuta. Stessa forte suggestione l’ha suscitata la nuovissima Rosa di San Colombano, andata letteralmente a ruba, illustrata dal florovivaista Cesare Bollani: un debutto molto atteso a Floravilla.

Il professor Marco Francolini, l’associazione LaValtidone e gli studenti dell’Istituto Professionale Agrario Raineri Marcora hanno mostrato ai presenti l’ennesima peculiarità della Val Tidone di cui andare fieri: il frantoio e l’olio con esso prodotto, una vera prelibatezza. Tutto esaurito per il laboratorio di Andrea Valizia: l’artista floreale ha mostrato ai partecipanti come allestire e conservare un bouquet da sogno. Il gruppo Menteviva ha poi allestito il laboratorio di ecostampa su carta, mentre Sandra Mori e Paola Kareema Calzolari hanno presentato “La bussola del tuo tempo - Una guida gentile per orientarti nel tempo quotidiano”. Entusiasmo alle stelle (è il caso di dirlo) per il volo con elicottero organizzato dall’azienda Air Service Center.

Collaborando con la Pro Loco, i marchesi Paveri Fontana, titolari di Villa Caramello, hanno davvero fatto un bel regalo alla cittadinanza: bocche aperte e occhi spalancati di fronte a questa straordinaria villa settecentesca. Chi ha voluto, ha potuto addentrarsi tra i saloni e le fastose scale di questa magica tenuta grazie alle visite guidate organizzate dall’associazione Archistorica.

“Siamo molto contenti, prima di tutto perché abbiamo avuto a disposizione uno spazio bellissimo, concesso in comodato d'uso gratuito: il parco di Villa Caramello del Marchese Paveri Fontana”, commenta Sergio Bertaccini, presidente della Pro Loco di Castel San Giovanni. “Poi siamo soddisfatti della partecipazione, abbiamo avuto un ottimo riscontro: i partecipanti sono stati quasi il doppio rispetto all'anno scorso. Buon cibo e benessere con diverse proposte nuove, tutte importanti. Villa Caramello è stata per molti una piacevolissima scoperta: le visite guidate organizzate da Archistorica hanno visto il tutto esaurito. Dal punto di vista logistico, inoltre, ha reso il lavoro molto più agevole sia per noi che per gli espositori”.