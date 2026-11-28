Per anni i dizionari hanno inseguito il nuovo: neologismi, slang da TikTok, parole nate ieri. Collins ha premiato “mogging”, slang giovanile con cui si intende dire “”surclassare”, Dictionary.com ha preferito “maxxing” – per cui si intende massimizzare, ottimizzare o portare al livello più alto possibile un’attività, un’abitudine o un aspetto di sé. Il Cambridge Dictionary, invece, ha fatto il percorso inverso: la sua parola del 2026 è “human”, un aggettivo che in inglese circola almeno dal Quattrocento e arriva dritto dal latino humanus. La definizione è quasi disarmante: avere “le qualità, i difetti e i sentimenti delle persone, in contrapposizione a divinità, animali o macchine”. È in quell’ultima parola che sta il senso della scelta. Per secoli, infatti, ci siamo definiti umani guardando verso l’alto, agli dèi, o verso il basso, agli animali. Nel 2026 lo facciamo guardando uno schermo, e chi ci risponde dall’altra parte. «L’intelligenza artificiale sta cambiando il modo in cui parliamo dell’essere umani», spiega il lessicografo Colin McIntosh. I redattori hanno notato la crescita di composti come human-made e human-written: “umano” non dice più soltanto chi siamo, ma anche come è stata fatta una cosa.

È diventato una sorta di indicazione di provenienza, come “biologico” sulla frutta. E di etichette, in effetti, si tratta. Secondo la BBC almeno otto iniziative nel mondo cercano di creare un bollino “human-made” riconosciuto ovunque, sul modello del commercio equo. Ma stabilire cosa sia davvero “senza AI” non è semplice: per la ricercatrice Sasha Luccioni, infatti, l’intelligenza artificiale è ormai così diffusa da essere “uno spettro”. L’Authors Guild ha lanciato il marchio Human Authored per i libri. Matthew McConaughey e Taylor Swift hanno registrato come marchio voce e immagine per difendersi dai deepfake. Attori, musicisti e scrittori, da Scarlett Johansson a Billie Eilish, da Jodi Picoult a Jonathan Franzen, hanno denunciato un “attacco alla creatività umana”.

Lo scrittore Andy Weir si è chiesto se la sua sarà una delle ultime generazioni di autori interamente umani. Le parole battute da “human” raccontano lo stesso clima: in finale, infatti, c’erano “agent”, il sistema di AI che agisce senza controllo umano, finito nelle cronache per alcuni attacchi informatici; “analogue”, spinta dalla moda di vinili, libri di carta e lavoro a maglia; “wholesome”, ciò che fa bene, rilanciata dalle squadre dei Mondiali diventate virali per aver lasciato gli spogliatoi puliti con biglietti di ringraziamento; e “chic”. Tre su cinque parlano del nostro rapporto con la tecnologia: chi la subisce, chi la rifiuta, chi prova a sfuggirle. Dietro c’è anche una paura molto concreta. Quattro lavoratori statunitensi su dieci indicano la perdita del posto a causa dell’AI tra i loro timori principali, e tra le parole che Cambridge tiene d’occhio per il prossimo anno c’è FOBO, “fear of becoming obsolete”: la paura di diventare obsoleti perché una macchina può fare il nostro lavoro. Dopo la FOMO, la paura di perdersi qualcosa, arriva quella di non servire più. Poi c’è una traiettoria. Nel 2023 Cambridge aveva scelto “hallucinate”, per le invenzioni dei chatbot.

Nel 2025 “parasocial”, anche per i legami a senso unico con gli assistenti virtuali. Ora “human”. In tre anni siamo passati dal deridere le macchine che sbagliano, all’affezionarci a loro, al bisogno di ribadire che noi siamo altro. Non è un dibattito solo anglosassone, e nemmeno solo lessicale. Anche la Treccani, negli ultimi anni, ha scelto parole che parlano di relazione più che di tecnologia: “fiducia” per il 2025, “dialogo” per il Festival della lingua italiana del 2026. Cambridge cita la Magnifica Humanitas, la prima enciclica di Leone XIV, firmata il 15 maggio nel segno della “Rerum Novarum”: un testo in cui la parola “dignità” ricorre 101 volte e il Papa parla del “dovere urgente di restare profondamente umani”. Accanto, voci lontanissime: Bill Gates propone lavori “riservati agli umani”, come quelli di cura, perché «il successo dell’AI andrebbe misurato da quanto migliora le vite umane»; Geoffrey Hinton, tra i padri delle reti neurali, avverte: «Stiamo creando esseri alieni. Sono disposto a essere egoista e a scegliere gli umani». Resta un’ironia, che il dizionario stesso registra. Tra le parole emergenti c’è “humanmaxxing”: ottimizzare il proprio corpo con allenamenti estremi, integratori e “interventi sperimentali”. Anche l’umano diventa qualcosa da potenziare, un’altra prestazione da misurare. Forse la vera notizia non è la parola scelta, ma che oggi sentiamo il bisogno di dirla.