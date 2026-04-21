Paintball, a Pieve Dugliara da tutto il nord Italia per il “3 Men Nord”

Corrono piegati dietro barriere gonfiabili, mirano e aprono il fuoco. Non partono colpi veri, ma sfere di vernice colorata. Le armi sono marcatori ad aria compressa, simili a fucili sportivi. I giocatori comunicano con segnali rapidi, cenni e parole in codice. Così Rivergaro, per una giorno, è diventata la capitale del paintball.

Parliamo di uno sport di squadra semplice e spettacolare: due formazioni - ben protette con tute, guanti e visiere - si affrontano su un campo pieno di ostacoli, cercando di eliminarsi colpendo gli avversari con palline di gelatina riempite di colore. Vince chi conquista il fronte opposto del perimetro di gioco o elimina tutti gli altri senza essere “macchiato”.

Domenica la struttura della Valtrebbia, in località Pieve Dugliara, ha ospitato il primo evento federale Fidasc “3 Men Nord”, richiamando oltre cento partecipanti da tutto il nord Italia, con ricadute anche sulle strutture ricettive locali. A occuparsi dell'organizzazione è stata l'associazione Piacenza Paintball con Ipbs, Fidasc e Comune di Rivergaro. In campo due squadre locali: il Piacenza di serie A e il Piacenza Delta di serie B. Iscritte 17 compagini provenienti, ad esempio, da Modena, Verona, Siena e non solo.

Nel girone A dominio biancorosso: primo posto per Piacenza con 15 punti e miglior differenza +13. Secondi i PD SaYnts a quota 10, terzi Survivor Bergamo con 8. Nel girone B equilibrio totale: PD SaYnts Omega e Trigger hanno chiuso a 12 punti, con i primi avanti per scarto. Terzi i Rangers Kids con 9.