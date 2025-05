Promozione e natura: successo a Ziano per "Quattro passi tra i vigneti"

A Ziano tutti pazzi per Quattro passi tra i vigneti. Alle degustazioni organizzate in mezzo ai vigneti hanno partecipato 184 turisti, in arrivo un po' da tutto il nord Italia. Per tutti loro i volontari della Pro loco e l'associazione Sette Colli in Malvasia hanno organizzato un percorso di 5 chilometri, scanditi da otto tappe tra i vigneti attorno a Ziano con degustazioni di vini e prodotti tipici locali. Un momento che ha legato promozione territoriale, sport e contatto con la natura. Il tutto nella cornice della rassegna Assaggia e Passeggia.