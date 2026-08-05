Scacchi, impresa di Mauro Tirelli: pareggio con il super campione David Navara
È successo a Dortmund, dove è in corso un torneo internazionale che ha richiamato l'attenzione di giocatori da tutto il mondo
Gabriele Faravelli
|2 ore fa
Ha compiuto una vera impresa sportiva Mauro Tirelli, il portacolori dello Scacchi Club Piacenza è infatti riuscito a imporre il pareggio a un super campione come David Navara. È successo tutto a Dortmund, dove è in corso un torneo internazionale di scacchi che ha richiamato l'attenzione di giocatori da tutto il mondo, compresi alcuni membri del sodalizio piacentino. Nelle prime fasi Tirelli si è dunque trovato di fronte nientemeno che Navara, campione professionista della Repubblica Ceca, ex numero 14 al mondo e perfino Grande Maestro di scacchi. «Sono veramente molto contento – ha raccontato Tirelli – Come sono riuscito a “imbrigliarlo”? Lui è partito molto forte, mia ha attaccato su ogni lato costringendomi alla difensiva, poi però la situazione si è ribaltata e ho potuto attaccare io. Alla fine sono rimasti così pochi pezzi che è stato decretato un pareggio, ma credo che ci sia stata anche una dose massiccia di fortuna».
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