Torna il Grill Contest: 10 anni, 7 giorni e 2 weekend di festival a Rivergaro

Torna il Grill Contest di Rivergaro (PC) e lo fa con un’edizione speciale: quella del decimo anniversario. Un traguardo importante per uno degli eventi più partecipati della Val Trebbia, che negli anni è diventato un appuntamento fisso per migliaia di persone. L’edizione 2026 si svolgerà lungo le rive del Trebbia in due weekend consecutivi: 24, 25 e 26 aprile e 30 aprile, 1, 2 e 3 maggio, per un totale di 7 giornate di evento a ingresso gratuito.

Protagonista resta il cibo: oltre 40 food truck su 2 weekend porteranno a Rivergaro una selezione ampia di cucine, con particolare attenzione al mondo barbecue e street food, da sempre al centro dell’evento. Accanto al food, la musica: concerti e dj set accompagneranno tutte le giornate del festival, con una programmazione distribuita su più palchi e pensata per un pubblico eterogeneo.

Tra le novità più attese, torna la gara di griglia, elemento storico delle prime edizioni. Domenica 3 maggio Rivergaro ospiterà la KCBS One Meat, competizione ufficiale che vedrà team sfidarsi su un’unica preparazione, seguendo gli standard internazionali del circuito KCBS. Una gara tecnica e intensa, pensata sia per chi si avvicina per la prima volta al mondo delle competizioni BBQ sia per team più esperti.

Debutta nel 2026 l’area Fuori Grill, uno spazio dedicato ad attività sportive, momenti di relax e proposte per tutte le età. Dalle attività outdoor ai momenti pensati per i più piccoli, fino alle sfide tra amici, Fuori Grill amplia l’esperienza del festival oltre il cibo e la musica, valorizzando il contesto naturale del Trebbia.

Il Grill Contest è organizzato da Riverlife APS, associazione che da 10 anni cura e sviluppa il festival, coinvolgendo oggi oltre 150 volontari distribuiti nelle 7 giornate di evento. Un lavoro collettivo che negli anni ha contribuito a far crescere il festival e a renderlo un punto di riferimento per il territorio. Evento realizzato con il patrocinio del Comune di Rivergaro e il supporto di BCC Emil Banca. Il festival si svolgerà anche in caso di maltempo, con aree coperte attrezzate.