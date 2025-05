Vene e arterie: quando il sangue non circola. Se ne parla stasera a "Star bene"

Le malattie delle vene e delle arterie sono condizioni che riguardano i vasi sanguigni, essenziali per il trasporto del sangue in tutto il corpo.

Le arterie, che portano il sangue ricco di ossigeno dal cuore agli organi, possono essere colpite da aterosclerosi, una condizione in cui si formano placche di grasso che ostacolano il flusso sanguigno. Questo può portare a gravi problemi come infarti o ictus. Le vene, che riportano il sangue verso il cuore, possono soffrire di insufficienza venosa o varici, dove le vene si dilatano e non riescono a svolgere correttamente la loro funzione.

La trombosi venosa profonda (TVP), una condizione in cui si formano coaguli di sangue nelle vene profonde, è un'altra malattia venosa pericolosa. La prevenzione di queste patologie passa da uno stile di vita sano, con una dieta equilibrata, esercizio fisico regolare e il controllo dei fattori di rischio come il fumo e l’ipertensione.

Ne parlano questa sera a "Star bene", trasmissione scritta e condotta dalla giornalista Marzia Foletti, in onda alle 21 su Telelibertà, Patrizio Capelli, chirurgo generale e angiologo, Michele Casali, angiologo della chirurgia generale della Casa di Cura Piacenza, Matteo Scabini, della chirurgia vascolare della Casa di Cura Piacenza e il professor Luigi Cavanna, oncologo e primario dell'Area Medica della Casa di Cura Piacenza.

Tutte le puntate complete del programma, in onda sul canale 76, sono visibili sul sito www.liberta.it nella sezione di Telelibertà.