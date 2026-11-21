Dopo oltre 13 anni di attesa, “Grand Theft Auto VI” è finalmente disponibile su PlayStation 5 e Xbox Series. Il nuovo capitolo della longeva saga di Rockstar Games - pubblicata per la prima volta nel 1997, rivoluzionando già allora il mondo dell’intrattenimento videoludico - ha già raccolto in poche ore grandi consensi da parte della critica, con un punteggio di 99 sulla piattaforma Metacritic, uguagliando il record (fino ad oggi imbattuto) detenuto dall’originale “The Legend of Zelda: Ocarina of Time”, pubblicato nel 1998 - e tornato pochi giorni fa su Nintendo Switch 2 con un remake. Ma ridurre il fenomeno di “Grand Theft Auto” ad un punteggio sarebbe limitante: l’onda d’urto propagata dal gioco non si è infranta solo nel “piccolo” mondo del gaming - che, per quanto sia sempre più espanso, resta pur sempre una dimensione di nicchia - ma è andata a toccare anche diversi aspetti della vita quotidiana, istituzioni, aziende.

Alcuni commenti sui social

L’importanza, ma soprattutto l’attesa, attorno al gioco è stata così dirompente al punto che, secondo alcune ricerche condotte nelle settimane precedenti al suo lancio, circa 1,5 milioni di lavoratori statunitensi si è detto pronto a darsi malato nel giorno dell’uscita, con un costo per le imprese che si avvicina al miliardo di dollari in produttività persa. Tuttavia, ha fatto notizia nei giorni scorsi un sondaggio riportato da Remote, una delle più importanti piattaforme del settore HR, secondo cui in Italia sarebbero raddoppiate le richieste di ferie per il 19 novembre (data di uscita di “GTA VI”) rispetto allo stesso giorno dell’anno precedente. Si tratta, ovviamente, di un dato parziale, che fa riferimento esclusivamente ai dipendenti afferenti alla piattaforma, ma restano comunque numeri abbastanza interessanti per comprendere la portata sociale e culturale del fenomeno. Secondo un altro portale, BambooHR, i dati generazionali sono forse l’aspetto più affascinante rispetto alla questione ferie: secondo un’indagine condotta internamente, si scopre che il 18% dei lavoratori dipendenti intervistati conta di assentarsi il 19 novembre, quota che sale al 32% nella Gen Z e al 27% tra i millennial. Poi ci sono aziende come Logitech - uno dei più importanti colossi del mondo tech e gaming - che, sull’onda dell’uscita di “GTA VI” ha scelto di inaugurare un’iniziativa molto importante, che va ad interessare tutti i suoi oltre 7000 dipendenti in tutto il mondo, il Logi Game Day. Si tratta di un giorno di ferie retribuito che la società concederà fino a novembre 2027 a tutti i suoi lavoratori (stagisti compresi) affinché possano dedicare un giorno all’attività videoludica, qualunque gioco si preferisca. Poi c’è chi, come Burger Motorsports, azienda americana di componenti auto, che ha deciso di chiudere proprio il 19 novembre a seguito di svariate richieste di ferie pervenute dai dipendenti. In un comunicato, Burger Motorsports ha descritto l’uscita del gioco di Rockstar come un «evento culturale senza precedenti» e, per tali ragioni, le attività riprenderanno una volta che «i dipendenti avranno completato la loro esplorazione iniziale (di Vice City), portato a termine almeno una missione e fatto ritorno alla realtà». Burger Motorsports, del resto, è in buona compagnia.

Ministero della Difesa

In Giappone Pocketpair - lo studio dietro al fenomeno “Palworld” - ha concesso a tutti i dipendenti intenzionati a giocare a “GTA VI” una vacanza speciale di cinque giorni, dal 19 al 23 novembre, mentre Conor McGregor, ex campione UFC e oggi imprenditore, ha annunciato via X di aver dato la giornata libera ai circa 400 dipendenti delle sue attività, sparse in diversi Paesi. Ma se c’è un luogo in cui la finzione di Rockstar ha davvero sconfinato nella realtà, quello è Miami, la città che ha ispirato Vice City. Da settimane la metropoli della Florida si è trasformata nel suo alter ego videoludico: la contea di Miami-Dade ha stanziato 3,9 milioni di dollari in iniziative di marketing legate al lancio, sul tetto del Kaseya Center - l’arena dei Miami Heat - campeggia un’insegna rosa e bianca con la scritta “Welcome to Vice City”, mentre per le strade sono comparsi i cartelloni pubblicitari dei marchi fittizi del gioco, dagli orologi Kronos alla bibita Sprunk, e persino un convoglio di auto reali modificate per sembrare quelle del gioco, con tanto di targhe dello stato immaginario di Leonida.

Anche i Wynwood Walls, il celebre museo di street art a cielo aperto della città, hanno ospitato murales ispirati a “GTA VI”. Non tutti, però, hanno apprezzato: alcuni amministratori locali hanno criticato l’operazione, temendo che il nome della città finisse per essere associato alla criminalità e alla violenza raccontate dalla serie. Il culmine è arrivato mercoledì 18 novembre, alla vigilia dell’uscita, quando i Miami Heat si sono ribattezzati Vice City per una notte: la partita contro i Milwaukee Bucks si è giocata su un parquet rosa e blu, e i tifosi hanno sfidato la pioggia mettendosi in fila quattro ore prima della palla a due per accaparrarsi il merchandising a tema, andato esaurito in appena novanta minuti.

Guardia Costiera

E l’Italia? Anche da noi la febbre da Vice City si è fatta sentire, e ha scelto il palcoscenico più popolare possibile: lo scorso 31 ottobre, durante il derby Milan-Inter, San Siro si è tinto di rosa grazie ai maxi-banner di “GTA VI” che correvano lungo i LED a bordocampo, sotto gli occhi di milioni di spettatori collegati per una delle partite più seguite della stagione. Le immagini hanno fatto rapidamente il giro dei social e delle community dedicate al gioco. A Dublino, invece, i fan si sono ritrovati la sera della vigilia per una festa di lancio tra quiz a tema, finti nastri da scena del crimine e le sagome dei protagonisti Jason e Lucia accanto al bancone: qualcuno ha confessato all’AFP di essere pronto a saltare due giorni di università pur di giocare. Il primo Paese a varcare i confini di Vice City è stato la Nuova Zelanda, dove il gioco si è sbloccato allo scoccare della mezzanotte locale - quando in Italia era ancora mezzogiorno del 18 novembre - e dove Chorus, il principale operatore della rete in fibra del Paese, ha registrato nei giorni del lancio un nuovo record di traffico internet, superando quello stabilito in occasione di una nuova stagione di “Fortnite”. Un primato che fa il paio con quello dello streaming: nelle prime tre ore dal lancio, le dirette dedicate al gioco su Twitch, YouTube, Kick e altre piattaforme hanno raggiunto un picco di quasi 7,9 milioni di spettatori simultanei, più di quattro volte il precedente record, stabilito nel 2020 dalla beta chiusa di “Valorant”. Per non parlare di pagine Instagram e account ufficiali su TikTok di istituzioni e personaggi pubblici che hanno celebrato il lancio di “Grand Theft Auto VI” con post a tema: la segretaria del Partito Democratico e nota appassionata di videogiochi, Elly Schlein, ha pubblicato nella notte tra il 18 e il 19 novembre una storia su IG mentre attendeva con impazienza il rilascio del gioco a mezzanotte. Anche i partiti politici italiani non hanno resistito al fascino del trend “GTA VI”, al punto che anche le pagine di Fratelli d’Italia o del Movimento 5Stelle (solo per menzionarne alcuni) hanno postato un contenuto a tema. E se questo non bastasse, persino la pagina ufficiale del Ministero della Difesa ha utilizzato un popolare meme (“Cose successe prima di GTA VI”) per cavalcare l’onda del fenomeno, così come quella della Guardia di Finanza e della Guardia Costiera. Questo, ovviamente, senza contare istituzioni come l’Autodromo di Monza, associazioni come GreenPeace o canali TV come La7. Ferie aziendali, arene NBA ribattezzate, stadi tinti di rosa e ministeri a caccia di meme: il dato più sorprendente di “GTA VI” non è il 99 su Metacritic, ma che tutto questo sia accaduto prima ancora che molti impugnassero il controller. Segno che il videogioco, a lungo relegato a passatempo di nicchia, è ormai una lingua comune, capace di parlare a giovani, brand e istituzioni. E il confine tra Vice City e il mondo reale non è mai stato così sottile.