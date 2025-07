La città d’amianto, tre donne e una battaglia contro una fabbrica

Le storie si possono sempre raccontare da punti di vista diversi ma coerenti. La forza della narrazione podcast sta proprio nell'ascoltare le voci che fanno le storie, che un bravo autore è in grado di far risuonare come strumenti in un'orchestra. Questo lavoro eccezionale in sei puntate di Sara Poma, bravissima autrice e narratrice, ci rapisce dal primo momento per accompagnarci in un viaggio nel dedalo di polvere d’amianto che è stata la vicenda dello stabilimento Eternit a Casale Monferrato. Una storia che andava raccontata molto di più. L’autrice si reca a Casale Monferrato per incontrare le persone che hanno sempre lottato con tutte le loro forze per sconfiggere il mostro d'amianto. Quella fabbrica che, dagli inizi del Novecento, portava benessere alla città, trasformandosi poi nell'origine di morte per mesotelioma, ancora oggi molto diffuso.

L'autrice dà voce a tre donne straordinarie, attraverso le quali la vicenda Eternit prende forma nelle nostre orecchie: la giornalista Silvana Mossano, la dottoressa Daniela Degiovanni, la professoressa Assunta Prato. La statuaria dignità di queste protagoniste della lotta contro l'uso dell'amianto, contro la famiglia Schmidheiny proprietaria dell’Eternit, il senso fortissimo di una comunità che lotta unita per salvarsi e salvare: sono solo alcuni degli aspetti per cui farete fatica a mettere in pausa le puntate del podcast. La produzione cessa nel 1986 dopo anni di durissima lotta che vede coinvolti sindacalisti, operai, medici e la comunità tutta, ma è solo l'inizio.

Scoprirete che anche la parlamentare piacentina Nanda Montanari ebbe un ruolo decisivo nell'approvazione della legge 257 del marzo 1992, preceduta dal gesto storico del sindaco di Casale Riccardo Coppo che il 3 dicembre 1987 emanò un'ordinanza per vietare l'utilizzo di amianto nel territorio casalese. Vi colpirà l'uso misurato delle parole da parte di tutti, non solo dell'autrice. Un linguaggio che aggiunge dignità e potere a una storia che commuove profondamente: una città intera che si compatta con forza e unità per sconfiggere il "polverino" e rivendicare la salute della collettività. Che splendida parola, al giorno d'oggi, forse, un po' trascurata. Preparatevi a molta commozione e poesia e dedicate l’ascolto che merita a questo podcast che davvero vi arricchirà nel profondo.

"LA CITTA D'AMIANTO" di Sara Poma - Chora Media per RaiPlay Sound.