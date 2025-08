A 16 anni in Nazionale, Gloria ai Campionati del mondo in Francia

Ci sarà anche una 16enne piacentina nella Nazionale italiana di endurance che sabato affronterà, in Francia, la gara valevole per i Campionati del mondo. Gloria Tinaburri, dopo aver dimostrato stoffa e talento in sella a Nukaib, si è guadagnata una chiamata azzurra che corona così il grande sogno della giovanissima studentessa dell'istituto di agraria di Castel San Giovanni: «L'obiettivo è quello di aiutare la squadra a raggiungere il risultato più prestigioso possibile, ma già essere qui è un onore. Con Nukaib si è instaurato un rapporto speciale: siamo in simbiosi ed è soprattutto grazie a questo che sto ottenendo questi risultati» ha spiegato la 16enne allenata da Diana Origgi al maneggio di Piozzano, La Bosana. Sacrifici e giornate sempre al limite per la giovanissima che però dice senza esitazioni: «L'equitazione sarà anche nel mio futuro, meglio il cavallo a una serata in discoteca. E anche le mie straordinarie amiche lo hanno capito...». Leggi tutto qui