A Caorso lezioni di sport e inclusività

La provincia di Piacenza diventa sempre più terreno fertile per l'inclusività. Al Cine Fox di Caorso, messo a disposizione dal Comune, si è svolto il primo corso di III livello “Coach for Inclusion” organizzato dall'associazione Special Olympics Italia. Rivolto a circa venti esperti del settore (allenatori, istruttori, maestri) provenienti da tutta Italia, il ciclo di lezioni serve per l'acquisizione della qualifica di "Coach for Inclusion" nel karate, specifica per allenare con competenza e cuore persone con disabilità intellettive. L'evento è stato guidato dal Commissario tecnico nazionale, Maestro Rolando Gaido, dal responsabile nazionale degli ufficiali di gara, Salvatore Strumiello, e dalla responsabile nazionale Gms di Special Olympics Karate, Ines Fabretti.

Dopo una mattinata di approfondimenti teorici, nel pomeriggio i partecipanti si sono recati presso la palestra comunale per uno stage tecnico con atleti di Special Olympics per conseguire il titolo formativo. Nei prossimi giorni sosterranno l’esame teorico, che includerà la presentazione di un elaborato scritto e, superando le prove, otterranno il titolo di “Coach for Inclusion”.

All'incontro hanno partecipato anche il delegato provinciale del Coni Robert Gionelli e il coordinatore provinciale Anpas Paolo Rebecchi per un saluto agli esaminandi, con l'augurio che questo corso rappresenti solo il primo di molti altri eventi formativi organizzati da Special Olympics nella nostra provincia, che ha dimostrato grande ospitalità sia da parte delle autorità sportive che civili locali.