A Groppallo il più giovane “boccia” tutti e vince

Si è rinnovato con successo l’intramontabile appuntamento estivo a Groppallo per gli appassionati bocciofili piacentini e delle province vicine. A rendere l’orizzonte di questa gara e di tutto il movimento ancora più sereno è la carta d’identità del vincitore: a trionfare sui campi del bocciodromo “Elisa Veneziani” è stato il 17enne Lorenzo Bocchio della società piacentina Fontanella, che ha superato in finale Raffaele Tedesco (Old Facsal).

Una grande iniezione di energia e ottimismo per gli organizzatori, che ancora una volta, non senza fatica, sono riusciti a mantenere viva una tradizione che unisce sport, amicizia e ricordo di chi non c’è più.

Da quest’anno, infatti, l’impianto dell’Alta Valnure ((grazie a una convenzione firmata con il Comune di Farini)) è gestito dal “Comitato bocce Groppallo”, formato da appassionati e figli di alcuni dei promotori storici delle attività bocciofile del paese: Elena Salini, Claudio Marabelli, Massimo Aquino, Luigi Ratti e Tino Cordoni.

Come ogni edizione, la bocciofila ha voluto dedicare i premi proprio alla memoria di alcune delle sue “anime” storiche: Sante Veneziani, Guglielmo Aquino, Domenico Salini, Enrico Bolzoni e, da quest’anno, anche Sandro Gatti, recentemente scomparso.

Alla cerimonia di premiazione ha partecipato anche il sindaco di Farini, Marco Paganelli, che, insieme ai giudici di gara, ha elogiato il lavoro instancabile dei volontari e sottolineato l’importanza di vedere un primo classificato così giovane, segno che la passione per le bocce può ancora passare di generazione in generazione.

Fondamentale il sostegno di una serie di sponsor privati che ha reso possibile il proseguimento dell’attività: in particolare l’azienda Bonvicini, Artigrafiche Bruzzi, bar pizzeria Bonjour, la famiglia Salini, la famiglia Bracchi e Piero Provini.

La classifica 2025

1º Lorenzo Bocchio (Circolo Fontanella Piacenza);

2º Raffaele Tedesco (Circolo Old Facsal Piacenza);

3º Roberto Suardi (Club Arancione Pavia);

4º Fabio Finberti (Fontanella);

5º Luigi Bonfatti (Old Facsal);

6º Roberto Bassi (Bissolati Cremona);

7º Emanuele Mizzoli (Audace Parma);

8º Carlo Michelotti (Old Facsal);

9º Roberto Manghi (Circolo Jolly Verona);

10º Davide Stoppini (Gonzaghese Mantova);

11º Luigi Montini (Old Facsal);

12º Fulvio Picano (Circolo Minopriesse Como);

13º Marco Mozzi (Circolo Carpaneto);

14º Attilio Marzolini (Carpaneto);

15º Marco Fuso (Fontana Pavia);

16º Pietro Cremaschi (Codognese Lodi).