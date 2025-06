A tre mesi dal terribile incidente Nicola Rossi è tornato in sella

Ritorno alle gare per Nicola Rossi, ciclista piacentino di Pittolo classe 2003 che ieri è tornato in gruppo con la maglia del Team Biesse Carrera Premac al "Trofeo De Gasperi" in Trentino a quasi tre mesi dal grave incidente in allenamento. Lo scorso 7 marzo era stato investito da un'auto sulla statale 45 : bici piegata, casco spezzato, l'intervento dell'elisoccorso, poi la lunga lista ortopedica, con trauma cranico, due vertebre schiacciate, una microfrattura alla scapola e la frattura scomposta al gomito da operare.«Una volta accertata la condizione medica - racconta Rossi - ho ripreso ad allenarmi in modo specifico e ho visto che al "De Gasperi" la mia condizione non era male. La gamba c'era, mancava un pochino di brillantezza sugli sforzi in salita, ma sono sicuro che mi riprenderò presto. Sono felice di essere tornato in gruppo e mi sono divertito molto in gara».