Abilitazione Uefa D, il corso per aspiranti mister

Dopo il recente corso che ha abilitato 40 nuovi allenatori limitatamente per l'ambito dei settori giovanili, la sezione piacentina dell'AIAC sta raccogliendo altrettante adesioni per il corso Uefa D (patente valida tra la Terza categoria e l'Eccellenza) che si svolgerà nella struttura di Bosco dei Santi dal 15 settembre al 13 dicembre. Corso riservato ai residenti delle province di Piacenza e Parma, per una durata complessiva di 122 ore di lezioni (96 in presenza e 26 in modalità online), modulate nelle settimane dal 15 al 20 settembre, 29 settembre e 4 ottobre, 13 e 18 ottobre, 27 ottobre e 1 novembre, 10-15 e 24.29 novembre. Chiosa con gli esami dall'11 al 13 dicembre. Orari canonici, ossia dal lunedì al venerdì tra le 18 e le 20 e tra le 20,30 e 22,30, poi nelle mattinate del sabato dalle 8,30 alle 10,30 e dalle 11,00 alle 13,00, con tanto di obbligo di frequenza ed un numero limitato (14) di possibili ore di assenza previa autorizzazione dei docenti. Il bando di ammissione al corso sul comunicato ufficiale n. 38 del settore tecnico Figc. E' possibile aderire entro e non oltre il 4 giovedì prossimo, 4 settembre. Sempre piuttosto fitta, insomma, l'attività della locale sezione Aiac presieduta da Luigi "Ragno” Canepari, che negli ultimi anni si è distinta per aver abilitato al ruolo circa 200 nuovi mister.