Addio al Fiorenzuola dopo 13 anni: "No, è un arrivederci"

Dopo 13 anni di militanza, prima da giocatore e poi da collaboratore dei tecnici che si sono succeduti in panchina tra Serie C e D, Ettore Guglieri dice addio al Fiorenzuola. Torna a indossare i panni di braccio destro di Luca Tabbiani, attuale tecnico del Trento, in C, e con il quale ha già lavorato a più riprese in Valdarda. "Non è facile, ma non si tratta di un addio - ha detto ieri Guglieri in una lunga intervista pubblicata sul quotidiano Libertà -: penso più a un arrivederci perché questa società la considero casa mia. Non me ne vado perché non mi è stata offerta la panchina della prima squadra: non ho alcuna pretesa e soprattutto sarò eternamente grato al club che mi ha dato tantissimo. Sarà molto difficile non vedere persone con le quali sono nati rapporti di amicizia che vanno ben al di là del campo, ma questa è la mia professione e, devo ammettere, dopo queste ultime stagioni deludenti, avevo bisogno di stimoli e soprattutto di ritrovare un pizzico di entusiasmo". Leggi qui l'intervista completa a Ettore Guglieri