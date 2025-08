Agata e Norberto, speranze piacentine agli assoluti di Caorle

Saranno due i piacentini che vivranno da protagonisti i campionati italiani assoluti di atletica 2025. A Caorle, saranno Norberto Fontana e Agata Gremi a rappresentare la nostra città, ma anche i colori della Atletica 5 Cerchi nella cacca al tricolore. Fontana sarà in pedana domani sera, sabato 2 agosto, e andrà a caccia di un risultato di prestigio nel lancio del giavellotto, specialità per la quale di recente, a Treviso, ha centrato il record provinciale con la misura di 69 metri e 37 centimetri, abbattendo così uno dei record più longevi, ovvero quello che apparteneva a Giuseppe Cappucciati (66,6 metri centrato nel 1988). Oltre a Fontana, anche Agata Gremi che è tesserata con l'Atletica Brescia ma nella 5 Cerchi è cresciuta ed è tuttora istruttrice, sarà impegnata nel lancio del martello, disciplina che l'ha vista contribuire in maniera determinante nei giorni scorsi, per la conquista dell'ennesimo scudetto a squadre con il club lombardo.