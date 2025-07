Agata non si ferma più: settimo scudetto con Brescia

La bellezza di sette scudetti in bacheca, la gioia di indossare i panni di allenatrice per l'amata 5 Cerchi e l'entusiasmo di chi, a 28 anni, vive lo sport con l'entusiasmo degli inizi. Agata Gemmi è reduce dall'ennesimo trionfo dell'Atlletica Brescia, sua società di appartenenza, nell'ultima edizione dei Campionati italiani di società. La piacentina, specialista nel lancio del martello, ha contribuito in maniera decisiva al trionfo del club lombardo, confermando una volta di più le proprie doti.

"Amo questa disciplina che richiede equilibrio e forza allo stesso tempo - ha detto la 27enne -. Allo stesso tempo, sono entusiasta del mio ruolo di istruttrice all'Atletica 5 Cerchi: non è stato facile superare il periodo legato al Covid e ho notato un diverso atteggiamento dei più giovani dopo la pandemia. Riuscire ad accompagnarli nel loro percorso di crescita è però motivo di grande orgoglio, almeno quanto le medaglie e i successi personali con la mia squadra di club". Leggi l'intervista completa qui.