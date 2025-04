Agonia terminata: il Fiorenzuola in Eccellenza, 11 anni dopo

L’agonia è terminata: il Fiorenzuola, dopo 11 anni, torna in Eccellenza e rimedia la seconda retrocessione consecutiva dopo quella della passata stagione di Serie C. Nel penultimo turno del girone D di Serie D, i rossoneri hanno colto il pari senza gol sul campo del Tuttocuoio. Sarà del tutto ininfluente la sfida del Pavesi di domenica prossima con il Prato: incolmabile il distacco con le formazioni che precedono e che si giocheranno, negli ultimi 90’, i posizionamenti playout.

Anche nell’ultima trasferta toscana, il Fiorenzuola di Cammaroto ha palesato i propri limiti di natura tecnica e soprattutto la sterilità offensiva che ha caratterizzato tutto il campionato nel corso del quale i valdardesi hanno messo a segno la miseria di 18 gol in 33 gare. Tardivi e in molti casi non sufficientemente incisivi gli accorgimenti operati a stagione in corso dal ds Simone Di Battista che, a fine stagione, lascerà Fiorenzuola. Non dovrebbe cambiare la formazione societaria valdardese, chiamata però a una seconda rifondazione volta a cancellare due campionati sorprendentemente amari in termini di risultati.