Baldrighi rilancia: «Il Fiorenzuola risorgerà»

In studio anche il team manager del Fiorenzuola Luca Baldrighi che ha parlato del futuro: «Ci siamo divertiti tutti in questi anni, stavolta è andata così e bisogna risorgere, ci sono stati anche momenti di sconforto ma ora vogliamo il riscatto dopo la retrocessione in Eccellenza. Quello che posso dire è che noi cercheremo di mantenere la nostra linea, non saccheggeremo il Nibbiano così come una qualsiasi altra squadra...Confermeremo tre o quattro giocatori che si andranno ad aggiungere ai giovani che hanno già il contratto. Io terrei anche Russo, ma sono considerazioni che dovranno fare il nuovo direttore sportivo e il nuovo allenatore, ma sarà davvero difficile vincere il campionato».

Nell'ultima parte del programma, spazio come sempre al calcio dilettanti con commenti e analisi di tutti i campionati che coinvolgono le squadre piacentine dall'Eccellenza alla Terza Categoria: ospiti in studio Mario Gagliardi e Luca Donati, rispettivamente allenatore e difensore del San Giuseppe che nell'ultima giornata di Seconda Categoria è riuscito a vincere sul campo della capolista Pianellese.