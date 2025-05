Al De Benedetti arriva Brescia per il Piacenza Baseball decimato

Tempo di terza giornata per il campionato di Serie B e il Piacenza Baseball riceve al De Benedetti il Brescia: gara 1 fissata per le 11, seconda partita mezz'ora dopo la fine del primo match. Coach D'Auria deve fare a meno di numerosi giocatori alle prese con infortuni, ma che può vivere con maggiore serenità l'avventura in biancorosso: in settimana infatti, la Federazione ha deciso di stoppare le retrocessioni per questa stagione dopo alcune defezioni nel girone 4.