Al Giro del Medio Po è doppietta toscana

E' la doppietta della formazione toscana Team Vangi-Il Pirata a caratterizzare la 55esima edizione del Classico Giro del Medio Po a Castel San Giovanni, andato in scena oggi, sabato 10 maggio, e per la prima volta riservato alla categoria Juniores. Emozioni a non finire, capovolgimenti di fronte molteplici e infine l'epilogo più emozionante per il pubblico: la volata. Lo sprint d'autore è quello del pesarese Giacomo Sgherri (secondo centro 2025) davanti al compagno di squadra Marco Petrolati (romano di Ciampino), al primo podio stagionale. A completare il podio, il veneto Marco Andrea Pierotto (2008, al primo anno in categoria), terzo e portacolori dell'Autozai-Contri nonché recente vincitore nella terza tappa del Giro d'Abruzzo Casalincontrada-Cepagatti. La manifestazione organizzata dal Gs Luigi Maserati guidato da Giulio Maserati è stata non solo impeccabile ma anche avuto un grandissimo successo di partecipazione, con 174 partenti (71 al traguardo) e 28 formazioni al via.