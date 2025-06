Al Pala Franzanti la festa del basket dei più piccoli

Oltre 500 bambini che si sono sfidati nel corso di 83 match in quella che può essere considerata un'autentica festa dello sport. E' stata un successo l'edizione 2025 della Mini Cup organizzata dalla Bakery Basket Club Young, il consorzio giovanile che da mesi ha dato vita a una realtà vivissima e della quale fanno parte tanti piccoli cestisti piacentini. «Un grandissimo evento – ha detto Zanardi – il nostro consorzio comprende ben 460 giovani cestisti di Bakery e Piacenza Basket Club, ai quali si aggiungono le 80 bambine del FBK Fiore. Sono numeri che ci rendono orgogliosi, ma che allo stesso ci spronano a continuare per crescere e cercare talenti tra i più giovani andando nelle scuole. La Mini Cup è la chiusura della stagione agonistica per loro e non avremmo potuto desiderare un finale migliore di questo». Leggi tutto qui