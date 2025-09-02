Al via i Provinciali di tennis, si sfidano in 150

Il sipario si è ufficialmente alzato ed è cominciato il lungo cammino che assegnerà lo “scudetto” del tennis piacentino. Sono iniziati i campionati provinciali singolari maschili che quest'anno si terranno fino al 16 settembre sui campi del Tennis Club Borgotrebbia, con circa 150 partecipanti al via. Tre i tabelloni previsti, 85 gli sfidanti in quello di quarta categoria per le pre-qualificazioni al tabellone principale di seconda e di terza, che al momento vede già qualificati 14 tennisti, più altri 31 che si daranno battaglia nella categoria Over 45 e infine 17 nell'Over 55.

Un'edizione speciale quella del 2025 perché si tratta della numero 80, ancora di più per il Tennis Borgotrebbia perché dopo diversi anni torna ad avere l'onore di fare da teatro all'evento. «L'ultimo provinciale maschile che si è svolto qui da noi era prima del Covid e ora finalmente li abbiamo potuti ospitare nuovamente con un'ottima affluenza – ha detto il maestro Gianluca Beghi – quest'anno abbiamo anche buonissime probabilità di fare bene dopo tanti anni perché ci sono sia Luca Galazzetti sia Alessandro Sartori che sono teste di serie, fanno questo torneo in preparazione della nuova Serie A2 che partirà a ottobre e che a breve conosceremo meglio con l'uscita dei gironi ufficiali. Ci sono però anche altri giocatori del nostro club sia nel girone di terza che di quarta e negli Over, speriamo che possano fare bene tutti quanti».