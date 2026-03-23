Ale Carlà super alla Maratona di Roma: ottava tra le migliori italiane
La podista di Rivergaro è riuscita a scendere sotto alle tre ore
Redazione Online
|1 ora fa
Notevole prestazione per la podista piacentina, Alessandra Carlà che, alla Maratona di Roma, ha chiuso alla posizione 408 su quasi 30mila partecipanti, ma soprattutto è risultata l'ottava al traguardo tra le partecipanti italiani iscritte. Due ore, 59 minuti e 23 secondi il crono dell'ex Miss Piacenza che, in passato, è stata anche volto televisivo di Telelibertà. Un risultato che conferma i progressi dell'atleta di Rivergaro, sempre più proiettata sulle maratone e che, negli ultimi mesi, l'ha vista protagonista nelle competizioni più prestigiose d'Europa.
"Avevo un sogno da bambina - ha commentato sui social la piacentina -: correre la maratona di Roma insieme a mio papà. Per me, oggi, era con me dal primo all’ultimo chilometro" la dedica al papà scomparso pochi anni fa.
Gli articoli più letti della settimana
1.
«Accogliamo chi prega ma siamo anche sarte, tagliamo e cuciamo»
2.
Pozzo senza autorizzazioni e acqua pubblica per il bestiame: 20mila euro di sanzioni
3.
Inaugurato il ponte sul Nure, Salvini: «Un esempio per tutti i cantieri italiani»
4.
"Pensatore di sistema" al Politecnico in arrivo l'ingegnere del futuro