Ale Carlà super alla Maratona di Roma: ottava tra le migliori italiane

Notevole prestazione per la podista piacentina, Alessandra Carlà che, alla Maratona di Roma, ha chiuso alla posizione 408 su quasi 30mila partecipanti, ma soprattutto è risultata l'ottava al traguardo tra le partecipanti italiani iscritte. Due ore, 59 minuti e 23 secondi il crono dell'ex Miss Piacenza che, in passato, è stata anche volto televisivo di Telelibertà. Un risultato che conferma i progressi dell'atleta di Rivergaro, sempre più proiettata sulle maratone e che, negli ultimi mesi, l'ha vista protagonista nelle competizioni più prestigiose d'Europa.

"Avevo un sogno da bambina - ha commentato sui social la piacentina -: correre la maratona di Roma insieme a mio papà. Per me, oggi, era con me dal primo all’ultimo chilometro" la dedica al papà scomparso pochi anni fa.