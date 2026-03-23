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Ale Carlà super alla Maratona di Roma: ottava tra le migliori italiane

La podista di Rivergaro è riuscita a scendere sotto alle tre ore

Redazione Online
|1 ora fa
Ale Carlà super alla Maratona di Roma: ottava tra le migliori italiane
1 MIN DI LETTURA
Notevole prestazione per la podista piacentina, Alessandra Carlà che, alla Maratona di Roma, ha chiuso alla posizione 408 su quasi 30mila partecipanti, ma soprattutto è risultata l'ottava al traguardo tra le partecipanti italiani iscritte. Due ore, 59 minuti e 23 secondi il crono dell'ex Miss Piacenza che, in passato, è stata anche volto televisivo di Telelibertà. Un risultato che conferma i progressi dell'atleta di Rivergaro, sempre più proiettata sulle maratone e che, negli ultimi mesi, l'ha vista protagonista nelle competizioni più prestigiose d'Europa. 
"Avevo un sogno da bambina - ha commentato sui social la piacentina -: correre la maratona di Roma insieme a mio papà. Per me, oggi, era con me dal primo all’ultimo chilometro" la dedica al papà scomparso pochi anni fa.

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