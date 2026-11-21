Oggi, sabato 20 novembre, alle 20, è big match. Nel campionato di Serie A2, la Trs Pallanuoto ospita infatti la Rari Nantes Camogli, entrambe nel quartetto di formazioni capolista del girone Nord. Si gioca alla Faustina di Lodi.

Due big che finora hanno affrontato le stesse avversarie, vale a dire Plebiscito Padova e Vela Nuoto Ancona, oltre al Florentia per i piacentini e Milano Metanopoli per i liguri. Tutte avversarie che stazionano nella parte più bassa della classifica e questo fa si che la sfida di stasera configuri per entrambe le squadre un primo test probante in merito al loro effettivo valore. «In un certo senso è così – conferma mister Alessandro Picasso – : stasera saliamo tutte e due di un gradino per quanto concerne il livello di difficoltà. Camogli è una squadra ricca di tradizione e con alle spalle una lunga militanza nella categoria, e può contare su di una “vecchia guardia” molto ben collaudata visto che gioca insieme da diversi anni. Mi riferisco ad esempio agli attaccanti del calibro di Edoardo Caliogna (classe 1990) e Marco Mugnaini (classe 1991) e al centroboa Elio Menicocci (classe 1991), tutti giocatori molto esperti e navigati. Noi però disponiamo di giocatori in grado di confrontarsi alla pari con avversari titolati per cui mi aspetto una partita molto combattuta»

Si tratta di un confronto sicuramente importante ma non decisivo secondo il parere del tecnico ligure. «Questo perché siamo solamente alla quarta giornata di campionato, con quattro squadre al comando e un’altra subito dietro: gli scontri diretti sono solo all’inizio. Credo che la “scrematura” avverrà al termine del girone di andata. Puntiamo a chiudere tra le prime quattro per concorrere ai playoff per la Serie A1».

La classifica: TRS PN Piacenza, RN Camogli, PN Bogliasco, RN Sori 9; PN Torino 6; PN Lavagna 4; RN Arenzano, Vela Nuoto Ancona 3; RN Florentia 1; NC Monza, CSI Plebiscito Padova, Waterpolo Milano Metanopoli 0.