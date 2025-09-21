Alsenese, San Lazzaro e Borgonovese a punteggio pieno
Risultati e classifiche di Prima, Seconda e Terza categoria
Redazione Online
|17 ore fa
Una fase di Rottofreno-Virtus Piacenza ©Campo Élite
Giornata del calcio dilettantistico funestata dalla tragica morte di Daniele Perini, 24enne attaccante dell'Alseno. La sua squadra non è ovviamente scesa in campo ieri sera nell'anticipo del girone B di Terza categoria contro la Fortitudo.
In Prima categoria, San Lazzaro (2-0 a Monticelli) e Borgonovese (1-0 sull'Audax Fontanellatese) raggiungono in vetta a punteggio pieno l'Alsenese. Allo Ziano il super-derby contro la Pianellese.
Nel girone A di Seconda i Samurai dilagano a Caorso e sono già soli in vetta, mentre del B va alla Salicetese la sfida contro il Corte Calcio.
In Terza A, ottimi successi per Bivio Volante e Podenzanese, mentre nel B il Gropparello vince ancora per 3-0.
In Prima categoria, San Lazzaro (2-0 a Monticelli) e Borgonovese (1-0 sull'Audax Fontanellatese) raggiungono in vetta a punteggio pieno l'Alsenese. Allo Ziano il super-derby contro la Pianellese.
Nel girone A di Seconda i Samurai dilagano a Caorso e sono già soli in vetta, mentre del B va alla Salicetese la sfida contro il Corte Calcio.
In Terza A, ottimi successi per Bivio Volante e Podenzanese, mentre nel B il Gropparello vince ancora per 3-0.
PRIMA CATEGORIA
Risultati
Classifica
SECONDA CATEGORIA GIRONE A
Risultati
Classifica
SECONDA CATEGORIA GIRONE B
Risultati
Classifica
TERZA CATEGORIA GIRONE A
Risultati
Classifica
TERZA CATEGORIA GIRONE B
Risultati
Classifica
Risultati
Classifica
SECONDA CATEGORIA GIRONE A
Risultati
Classifica
SECONDA CATEGORIA GIRONE B
Risultati
Classifica
TERZA CATEGORIA GIRONE A
Risultati
Classifica
TERZA CATEGORIA GIRONE B
Risultati
Classifica
Gli articoli più letti della settimana
1.
Giovane imprenditore piacentino inaugura tre locali: il successo de “Il Piccolo Forno” di Petrit Moriseni
2.
Trovato nel Po a San Nazzaro il corpo dell'uomo scomparso
3.
Calciatore dell'Alseno precipita in un dirupo e muore sul Monte Penna
4.
L'ex primario Franco risarcisce l'Ausl. Riammesso alla professione