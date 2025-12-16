A 13 anni sul tetto d’Italia: Livia Fellegrana regina della pesistica

Giovani campionesse crescono e lo sport piacentino continua a sorprendere. Con una nuova puntata di Zona Sport tornano anche nuovi protagonisti e nuove discipline da raccontare e commentare insieme al giornalista Marcello Tassi e Selina Pozzi.

Protagonista dell’ultima puntata prima della pausa di fine anno è Livia Fellegrana, giovanissima campionessa italiana di pesistica olimpica. A soli 13 anni ha già dimostrato carattere, forza e maturità da veterana. A Roma ha conquistato il titolo italiano Junior nella categoria +69 kg, salendo sul gradino più alto del podio nazionale. «Il mio obiettivo - ha spiegato - era arrivare sul podio. Non ho realizzato subito di aver vinto l’oro, ma quando il mio allenatore me lo ha detto ero veramente felice e soddisfatta». Piccola d’età ma con ambizioni enormi: nel mirino, per il prossimo anno, ci sono già gli Europei.

A credere fortemente in lei è il suo allenatore, Matteo Pistore dell'Inexorable Fitness di Castel San Giovanni. «È molto brava e segue sempre quello che le dico, e potrà crescere sempre di più. Livia è la conferma che, se le cose vengono fatte con cognizione di causa, si può iniziare anche da molto giovani». Non a caso, nella loro palestra i corsi partono già dai 6 anni. La pesistica è uno sport che richiede studio, programmazione e strategia, elementi che allenatore e atleta hanno saputo applicare alla perfezione anche durante la gara romana.

A sorprendere è stata poi una nuova disciplina, giovane ma già molto diffusa nel mondo del fitness: l’Hyrox, una competizione che unisce corsa, forza e resistenza mentale. La palestra Acrobatic Fitness ha preso parte alla gara nazionale di Verona, portando in gara i propri atleti. Protagoniste anche Viviana Marchioni e Marina Della Marta, impegnate nella staffetta Over 50. «È uno sport che mette in gioco anche chi non si è mai allenato, per il proprio benessere – spiega l’allenatrice Alida Devita – tra emozioni forti che coinvolgono tutte le età». Proprio questo aspetto l’ha spinta a intraprendere questo nuovo percorso di insegnamento. Le neo-atlete si dicono soddisfatte del traguardo raggiunto e dell’adrenalina provata in gara: «È uno sport che ti dona energia, forza, allegria, ma anche pianti e fatica».

Non manca, come sempre, uno sguardo agli sport di squadra. Torna protagonista il basket piacentino, insieme alla palla ovale. La Bakery arriva da un’importante vittoria casalinga contro Omegna. Soddisfatto l’assistente allenatore Ludovico Bazzoni, che sottolinea la crescita del gruppo: «L’assenza del capitano ha spinto la squadra a unirsi ancora di più, condividendo palla e responsabilità». Un percorso di crescita confermato anche dai risultati.

In casa Assigeco, il centro Federico Pirani segue la squadra dalla panchina a causa di una trombosi al braccio. A gennaio si saprà se potrà rientrare o meno, ma il suo coinvolgimento resta totale: «Ho perso la voce nell’ultima partita, segno di quanto mi senta parte del gruppo».

Spazio infine al rugby, con i Lyons sconfitti da Mogliano in Serie A Elite nonostante una buona prestazione. Torna in campo da titolare Pietro Rodina: «Tornare finalmente a giocare è bellissimo, farlo da titolare altrettanto, ma soprattutto mi rende orgoglioso poter dare il mio aiuto ai compagni più piccoli, visto che ormai sono il più vecchio».