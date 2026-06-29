A Mignano la regina è sempre Tania

La regina a Mignano (Vernasca) è sempre Tania Molinari. La piacentina del Piacenza TriVittorino ha vinto la gara assoluta dell'edizione 2026 del Diga Triathlon Sprint Memorial Alessandro Repetti, organizzato dal Piacenza Sport e che quest'anno ha visto ben 203 triatleti al via in tutte le categorie, provenienti dal territorio piacentino e da tutto il nord Italia.

Alla fine tutti pronostici sono stati rispettati, la gara assoluta maschile ha visto infatti il trionfo di Edoardo Mazzucco del Valdigne Triathlon, primo con il tempo di 55'09”, che ha preceduto il compagno di squadra Nicolò Fontana, secondo in 56'44” e bravo a vincere il “braccio di ferro” finale con Matteo Bonalumi dell'Invictus Team, sul grado più basso del podio per pochi secondi (56'49”).

Ma è la gara femminile che regala la gioia più bella al triathlon piacentino, Tania Molinari taglia il traguardo per prima con l'ottimo tempo di 1h02'39”, precedendo nettamente la seconda classificata Federica Schianchi del Tri-Fornovo Sport che ha completato il percorso in 1h04'55”, terza Francesca Emma Ischia della Canottieri Salò con il tempo di 1h05'50” e menzione per la cremonese Gloria Cisotto che gareggia con i colori nostrani del Cems Piacenza Triathlon e si è piazzata quarta in 1h07'.

Frazione bici Arrivo in prossimità della zona cambio alla fine della frazione bici Mazzucco, primo classificato, all'arrivo Prime tre classificate: da sinistra, Schianchi seconda, Molinari prima e Ischia terza Primi classificati gara maschile. Da sinistra: Fontana secondo, Mazzucco primo e Bonalumi terzo

Tania Molinari si conferma anche campionessa provinciale femminile, a farle compagnia nel maschile è il compagno di squadra Marco Demicheli che ha approfittato in pieno dell'assenza del campione uscente Michele Pezzati e ha conquistato il titolo al termine di una prestazione da 1h06'16” che lo ha visto 26esimo assoluto. Infine, i vincitori del memorial Alessandro Repetti, dedicato all'allenatore piacentino di triathlon prematuramente scomparso e consegnato agli atleti più giovani: sono entrambi della società Sport64, Viola Fanzini, Youth B settima assoluta in 1h11'44”, e Tommaso Chiecchi, Youth B 42esimo assoluto in 1h10', che hanno ricevuto le targhe dalle mani di Lucia, madre del compianto “Alle”.