A Zona Sport focus su basket, rugby, pesistica olimpica e hyrox

Puntuale come ogni martedì, torna stasera alle 21 su Telelibertà Zona Sport. Il programma condotto dal giornalista Marcello Tassi e Selina Pozzi si concentrerà, nella prima parte, su basket e rugby. Ospiti Ludovico Bazzoni, assistente allenatore della Bakery, Federico Pirani, centro di Assigeco, insieme al tre quarti centro dei Lyons, Pietro Rodina.

Nella seconda parte interverrà invece Livia Fellegara, fresca campionessa italiana Junior di pesistica olimpica. Insieme a lei, il suo allenatore Matteo Pistore dell'Inexorable Fitness di Castel San Giovanni.

Nel finale, focus sull'hyrox, disciplina da poco sbarcata in Italia e che sta conquistando in breve tempo il mondo del fitness. In studio arriverà una delegazione dell'Acrobatic Fitness composta dall'istruttrice Alida Devita, Viviana Marchioni e Marina Della Marta, reduci dalla gara nazionale di Verona.

Le repliche di Zona Sport andranno in onda domani alle 11.15 e alle 18.40, e giovedì alle 9.00 e alle 13.35. La puntata sarà inoltre sempre disponibile on demand su Liberta.it.