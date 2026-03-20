Alessandro è d’oro nei 50 dorso

Bilancio positivo per Vittorino da Feltre e Nino Bixio ai Campionati regionali lombardi di nuoto che si sono svolti nell’arco di due weekend tra la piscina Samuele di Mecenate (Milano) e quella di Monza.

Sugli scudi la “Vitto”, che conquista ben 11 medaglie, di cui 5 d’oro, 3 d’argento e 3 di bronzo. Dopo le 7 medaglie vinte nella prima parte, nel secondo fine settimana gli atleti biancorossi allenati da Gianni Ponzanibbio, Emanuele Merisi e Gianluca Parenzan hanno infatti portato a casa un’altra medaglia d’oro, due d’argento e una di bronzo.

Per la precisione, oro e titolo regionale per Alessandro Barbazza (Ragazzi 2010), vincitore della gara dei 50 dorso con l’ottimo crono di 26”81 (per lui anche il 12esimo posto nei 100 farfalla in 59”97), doppietta d’argento invece per Matteo Pilla (Ragazzi 2012), salito sul secondo gradino del podio sia nei 100 stile libero (55”34), sia nei 50 dorso con il suo nuovo personale di 28”72 e medagliere completato da Giovanni Cornelli (Juniores) con il bronzo nei 50 dorso (27”04).

Cecilia Ricci con l’argento sul podio

Una medaglia invece per la Nino Bixio: nel secondo weekend di gare Cecilia Ricci (Junior) è salita sul secondo gradino del podio nei 50 rana col tempo di 33”10, abbassando ancora il suo personale. Hanno partecipato anche Rita Dallavalle (Ragazze) nelle gare dei 100 stile, 100 e 200 dorso, Anita Frovi (Ragazze) nei 400 misti, Sofia Giupponi (Senior) ed Elena Zilli (Cadette) nei 100 e 200 rana, Gioele Paron (Senior) nei 50 e 100 stile, 50 dorso, 50 delfino e 100 misti, Luca Rossi (Cadetti) nei 200 dorso, Nicola Rossi (Ragazzi) nei 50, 100 e 200 dorso e le staffette 4x100 e 4x200 stile libero e 4x100 mista con Aki Bergonzoni, Linda Biolchi, Martina Frati, Chiara Lazzari, Teresa Rivaroli, Sara Trespidi, Giulia Turrisi e Noemi Zurla, che hanno migliorato i rispettivi tempi.