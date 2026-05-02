Alghero esclusa dalla Serie B di baseball

La Catalana Alghero è stata estromessa dal campionato di baseball, in un girone A di Serie B che d'ora in avanti sarà a sette squadre. A termini di regolamento, dopo non essersi presentati in campo per tre volte consecutive, ai sardi è stata preclusa la possibilità di proseguire la stagione. È così stato introdotto un turno di riposo per coloro che dovevano affrontarli e contemporaneamente sono state tolte le vittorie a tavolino a JFK Mondovì, Brescia e Old Rags Lodi. In virtù di questi provvedimenti, questo week-end il Piacenza osserverà un turno di riposo, in quanto avrebbe dovuto volare in Sardegna. I biancorossi restano comunque primi in una classifica così ridisegnata: Piacenza 1.000 (giocate 5-vinte 5-perse 0), JFK Mondovì 750 (4-3-1), Ares Milano 600 (5-3-2), Old Rags Lodi, Rho (4-2-2) e Bovisio Masciago (6-3-3) 500, Brescia 0 (-0-4). Le partite del quarto turno sono Brescia-Rho, Ares Milano-JFK Mondovì e Bovisio Masciago-Old Rags Lodi.

Sarà però un riposo attivo quello dei biancorossi Riccardo Lovattini ed Andrea Pancini, che saranno in campo a Codogno, in serie A Silver, con la casacca biancazzaurra contro Settimo Torinese. Il lanciatore e ricevitore piacentini vivranno questa importante esperienza in virtù dell'accordo di collaborazione esistente tra le due società che consente ad atleti under 21 di essere utilizzati indistintamente in entrambi i campionati. L'assenza di impegni nel campionato di B ha consente a Lovattini e Pancini di rispondere alla chiamata del Codogno che oggi ospita il fanalino di coda Settimo Torinese. Un'opportunità da non perdere per poi tornare a concentrarsi sul campionato cadetto: sabato prossimo il Piacenza sarà chiamato alla delicata trasferta di Rho.