Alle 21 torna Zona Sport: focus su basket, rugby e tennis

Torna come ogni martedì alle 21 su Telelibertà, la trasmissione Zona Sport. Questa sera riflettori puntati sul basket piacentino, con Assigeco, Fiorenzuola e Bakery impegnate in Serie B Nazionale e ormai pronte a entrare nel momento più caldo della stagione. In studio interverranno Ludovico Bazzoni (assistente allenatore della Bakery), Alessio Re (guardia del Basket Fiorenzuola) e Luca Ogliari (Secondo assistente di Assigeco Piacenza). Spazio anche alla palla ovale, con Lorenzo Cemicetti, seconda linea della Sitav Rugby Lyons, insieme al mediano di mischia del Piacenza Rugby, Niall Saunders. Infine, un focus sul Tennis Borgotrebbia con due giovani talenti, Riccardo Sartori e Vittoria Canevari. Con loro anche il maestro Lorenzo Gamberi. Le repliche di Zona Sport andranno in onda domani alle 11.15 e alle 18.40, e giovedì alle 9.00 e alle 13.35. La puntata sarà inoltre disponibile on demand su Liberta.it.