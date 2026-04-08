Andrea e Valentino, emozione iridata

Il conto alla rovescia è terminato e oggi è il grande giorno. A partire dalle 13 (ora italiana) inizierà l'avventura iridata di Andrea Bossalini e Valentino Monaco, spadisti classe 2009 del Circolo "Pettorelli" impegnati a Rio de Janeiro nei Mondiali Cadetti e Giovani. Nello specifico, i due portacolori biancorossi saranno al via del torneo individuale (per i Cadetti c'è solo la gara singola) di spada di categoria difendendo i colori dell'Italia insieme all'altro rappresentante Pietro De Gaetano (Roma Fencing).

Andrea e Valentino saranno in gara nella penultima giornata della rassegna iridata, dove l'Italia - a partire dallo scorso primo aprile - ha partecipato con ben 41 portacolori diretti dai ct Simone Vanni (Fioretto), Diego Confalonieri, Dario Chiadò (Spada maschile e femminile), Andrea Terenzio e Andrea Aquili (Sciabola uomini e donne). In palio ci sono complessivamente 18 titoli mondiali, due in ognuna delle nove giornate di gara iridate.