«Avanti con i giovani nonostante la retrocessione»

«La nostra è una squadra giovane. L’obiettivo salvezza è ormai sfumato, ma intendiamo proseguire valorizzando il settore giovanile» afferma l’assistente allenatore della Bakery Ludovico Bazzoni.

Ieri sera la 23esima puntata di Zona Sport, programma di Telelibertà condotto da Marcello Tassi e Selina Pozzi, si è aperta proprio con questo tema, introducendo il consueto approfondimento dedicato alla pallacanestro. Il focus sul basket ha visto protagonisti lo stesso Bazzoni, Luca Ogliari, secondo assistente Assigeco, e Alessio Re, guardia dei Bees. In casa Bakery il momento resta complicato, ma emerge con chiarezza la volontà di continuare lo stesso progetto annunciato ad agosto dalla presidente Caterina Zanardi.

Le difficoltà della stagione vengono ricondotte a più fattori: «Si è trattato di un insieme di aspetti fisici, mentali e tecnici, aggravati dall’elevato livello del campionato». Nonostante il presente, lo sguardo è rivolto avanti: «Lo staff dovrebbe rimanere invariato, a conferma della continuità del progetto». Sul campo Assigeco, invece, la vittoria contro Legnano rappresenta un segnale importante: «L’obiettivo è trovare maggiore continuità nell’arco dei quaranta minuti» afferma Ogliari. La guardia dei Bees, Alessio Re, ha sottolineato il proprio inserimento: «Mi sono fatto trovare pronto, mettendomi a disposizione in più ruoli», mentre sulla lotta salvezza ha evidenziato l’importanza dell’approccio mentale: «Nei momenti di difficoltà è fondamentale mantenere lucidità e coesione, elementi che ci permettono di ottenere risultati».

Spazio al rugby con Niall Saunders del Piacenza Rugby e Lorenzo Cemicetti dei Lyons. Il primo ha raccontato la propria esperienza internazionale e l’impatto positivo con l’Italia, sottolineando: «Vivere e giocare a Piacenza rappresenta un’esperienza molto positiva per me». A Piacenza da un anno, ma già amante dei tortelli, si augura di proseguire anche in futuro in questa società. Sul versante opposto, Cemicetti ha ribadito il forte legame con il territorio: «Piacenza e i Lyons sono casa mia» e ha evidenziato il valore del lavoro con i giovani: «Allenare i ragazzi offre soddisfazioni profonde».

A chiudere la puntata è stato il tennis, con il Club Borgotrebbia rappresentato da Lorenzo Garberi, Vittoria Canevari e Riccardo Sartori, a testimonianza di un movimento in crescita: «La stagione è iniziata positivamente e l’obiettivo è mantenere la categoria», ha spiegato Garberi, sottolineando anche «l’ampia partecipazione giovanile, con oltre cento ragazzi coinvolti nei corsi».

Canevari, atleta ma anche istruttrice, ha espresso soddisfazione per i recenti risultati: «Le vittorie ottenute, in particolare in contesti competitivi e familiari, rappresentano un’importante gratificazione», ma per lei il premio più importante restano i ragazzi dai 4 ai 12 anni che allena. Mentre Sartori, il 13enne che ha conquistato il titolo italiano di doppio Under 12 alla Coppa Porro Lambertenghi, ha raccontato con grande naturalezza le proprie ambizioni: «Mi sento più un tennista che uno studioso, ma per allenarmi devo andare bene anche a scuola, altrimenti i miei genitori non mi permettono di continuare».