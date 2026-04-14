Baskin e rugby integrato in primo piano a Zona Sport

Sarà una puntata di Zona Sport tutta da vivere quella in onda questa sera alle 21 su Telelibertà. Condotta dal giornalista Marcello Tassi e Selina Pozzi, la puntata sarà interamente dedicata agli sport inclusivi, realtà capaci di unire, abbattere le barriere e valorizzare ogni persona attraverso il gioco di squadra.

Nella prima parte, spazio al baskin, disciplina che rappresenta al meglio questi valori. Protagonista il Piacenza Baskin Club, realtà che mette insieme atleti con e senza disabilità creando un forte spirito di squadra. In studio l’allenatore Alberto Cigoli insieme alle giocatrici Francesca Bobbi, Francesca Pezza e Camilla Rebecchi, per raccontare il percorso della squadra e il valore umano e sportivo di questa disciplina.

Nella seconda parte, si parlerà ancora di baskin ma guardando ai più piccoli con il progetto Baskin Children, che porta inclusione e divertimento anche tra bambine e bambini, creando fin da subito un ambiente aperto a tutti. Ospiti Matteo Losi, allenatore e giocatore, Leonardo Americo, capitano Under 14 Gold, e Marco Malavasi, allenatore minibasket baskin, che racconteranno l’importanza di far crescere insieme giovani atleti con abilità diverse.

Infine, spazio al rugby integrato con i Brancaleoni Lyons, un progetto che mette al centro inclusione, crescita e condivisione. In studio il dirigente Paolo Via insieme ai giocatori Michela Safu, Lorenzo Scotti e Francesco Fara, protagonisti di una realtà consolidata che dimostra come lo sport possa essere uno strumento potente di integrazione e sviluppo personale.

Le repliche di Zona Sport andranno in onda domani alle 11.15 e alle 18.40, e giovedì alle 9.00 e alle 13.35. La puntata sarà inoltre disponibile on demand su Liberta.it.