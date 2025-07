Calypso chiude con il botto, 11 medaglie agli Italiani di fondo

Si chiude con il botto la stagione sportiva agonistica della Calypso, che torna con un bottino di 11 medaglie dai Campionati italiani di fondo tenuti al lago di Viverone (Biella). 13 gli atleti schierati, 8 agonisti e 5 master che hanno fatto registrare ottime prestazioni sia sotto il profilo cronometrico che come piazzamenti in classifica. Nelle categorie agonistiche spicca Pietro Zanelli che ha conquistato la medaglia d’oro nei 5000 monopinna di 1° categoria e la medaglia d’argento nei 1000 monopinna, seguito da Alessandro Vedovelli che si è classificato secondo nei 1000 metri juniores con una gara di alto livello tecnico, mentre non è riuscito a qualificarsi per la finale dei 150 elimination race. Mattia Bazzoni è salito sul terzo gradino del podio nei 1000 monopinna seniores, ma non ha centrato la finale dei 150 elimination race, terza anche Christel Chiapponi nei 1000 pinne di 2° categoria e ottava nelle qualifiche dell’elimination race. Bice Cavallini ha fatto registrare un’ottima prestazione nei 1000 pinne arrivando al quinto posto, Samuele Fantoni si è distinto nei 1000 pinne di 2° categoria concludendo nono davanti ai compagni di squadra Cesare Risoli (tredicesimo) e Andrea Capellini (quindicesimo), Andrea Capellini è infine giunto anche sesto nei 1000 monopinna 2° categoria. Nei master, Vincenzo Tortis ha dominato i 1000 e 3000 pinne master 60, Filippo Basiola ha vinto i 1000 pinne master 45 e ha concluso in terza posizione nei 3000 metri, Stefano Bazzani è salito sul terzo gradino del podio nei 1000 metri ed è arrivato quarto nei 3000 master 55, Jonathan Alario ha vinto i 1000 pinne master 30, mentre Umberto Raimondi si è piazzato ai piedi del podio nella categoria master 50