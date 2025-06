Campionato Italiano Gran Turismo Endurance, Lorenzo Ferrari sul podio a Monza

Primo podio nel Campionato Italiano Gran Turismo Endurance 2025 per Lorenzo Ferrari. Nel secondo appuntamento stagionale per il Campionato Italiano Gran Turismo (CIGT) Endurance 2025: sul circuito di Monza, il piacentino è riuscito a strappare un podio assoluto con i suoi compagni di equipaggio in AF Corse al termine di tre combattutissime ore di gara.

«Poter ritrovare un podio come quello di Monza è una sensazione fantastica - il commento del pilota piacentino - si respira un’aria unica ed era il risultato che ci voleva dopo qualche sfortuna a Misano. Ringrazio la squadra ed i miei compagni perché non abbiamo commesso una singola sbavatura in tre ore di gara gestendo in maniera intelligente le fasi di FCY e safety car, riuscendo a massimizzare il potenziale della nostra vettura in pista».

Ferrari è reduce dal debutto con la 296 GT3 sul territorio nazionale dopo il primo round del CIGT Endurance a Misano, chiuso appena fuori dal podio. Ciononostante, nell’appuntamento inaugurale della serie sprint è arrivato il primo sigillo sul gradino più alto del podio, dimostrando subito i progressi fatti da un weekend all’altro. Malgrado le caratteristiche atipiche del tracciato brianzolo, dovute ai suoi lunghi rettilinei che negli anni hanno consegnato all’Autodromo Nazionale Monza la nomea di essere il “Tempio della Velocità”, la vettura numero #51 è giunta sul territorio lombardo con buone sensazioni sin dalle prime prove.

I tempi combinati dei tre piloti – Lorenzo Ferrari, Mahaveer Raghunathan e Riccardo Ponzio – hanno permesso alla vettura del Cavallino Rampante di aprire la seconda fila in partenza. Ponzio ha guidato la vettura nel primo stint, cauto e lontano da errori, lasciando il volante al pilota indiano ex-Formula 2. Un periodo breve tuttavia, poiché una Safety Car dopo la prima ora di gara ha costretto gran parte degli equipaggi al cambio pilota. Ferrari è dunque sceso in pista in 8ª posizione, ma riuscendo a recuperare in breve tempo le posizioni di vertice, risultando costantemente il più veloce in pista.

Conclusa la sua prima parte di gara in 4ª posizione, il muretto box di AF Corse ha sfruttato un’altra neutralizzazione per effettuare il successivo cambio pilota poco prima del traguardo virtuale dei 100 minuti, che assegna punteggi per il campionato. Prima di tornare in macchina, Ponzio e Raghunathan hanno continuato con regolarità nei momenti di bandiera verde, mentre Lorenzo si preparava a chiudere la gara. Ferrari ha iniziato ad imprimere il suo ritmo a 28 minuti dal termine dopo l’ultima sosta, sebbene la corsa si sia trasformata in un finale sprint, per via dell’ultimo periodo di Safety Car di giornata – a soli 10 minuti dal termine – dovuto ad un’uscita di pista del leader di classe Pro-AM.

L’equipaggio #51 ha ereditato così la posizione sul podio di classe, ma il piacentino è stato abile a destreggiarsi in ripartenza, riuscendo a mettere al sicuro il secondo posto di categoria Pro-AM ed il terzo gradino del podio assoluto negli ultimi chilometri di gara. Così è arrivato il primo podio stagionale nel formato delle gare di durata firmate ACI Sport per Ferrari e l’equipaggio #51 di AF Corse, risultato che permetterà di arrivare al prossimo round di Imola con una consapevolezza sempre maggiore del lavoro svolto. Prima di tornare in pista ad Imola per l’Endurance in agosto, Ferrari e Raghunathan saranno nuovamente in pista nel secondo round Sprint al Mugello, fra le colline toscane di Scarperia e San Pietro.