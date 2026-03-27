Castelli domina le finali provinciali Csi
Alla Vittorino da Feltre assegnati i titoli di tennis di singolare e doppio
Redazione Online
|1 ora fa
Con le finali, giocate alla Vittorino da Feltre, si sono conclusi i campionati provinciali di tennis targati Centro Sportivo Italiano.
Alla edizione 2025-2026 hanno partecipato, suddivisi in varie categorie maschili e femminili, oltre duecento tennisti, record per la kermesse promossa da Filippo Ciregna, responsabile del settore tennis e vice presidente Csi.
Alla edizione 2025-2026 hanno partecipato, suddivisi in varie categorie maschili e femminili, oltre duecento tennisti, record per la kermesse promossa da Filippo Ciregna, responsabile del settore tennis e vice presidente Csi.
I risultati
Singolare maschile open
Titolo a Cesare Cornelli. Contro di lui, poco ha potuto Luca Nicolini. Cesare, che ha un rendimento costante su buoni livelli, si è imposto in due partite, (6-1; 6-2).
Doppio maschile open
Cornelli ha fatto il bis, vincendo il torneo in coppia con Pieuigi Scagnelli: battuti in finale Marcello Merli e Marcello Pollastri, che hanno incamerato tre soli games (0-6; 3-6).
Singolare femminile open
Successo di Yuliany Zapata a spese di una dignitosa Patrizia Riboni. Anche in questo caso, alla vincitrice sono bastati due set (6-2; 6-3).
Doppio femminile open
Altro titolo assegnato a tenniste "rodate": Sara Marzolini e Francesca Lanati hanno superato Elena Colombi e Silvia Mella, concedendo loro due games per set (6-2; 6-2).
Doppio misto open
Dal torneo l'ennesimo verdetto chiaro: i campioni sono Andrea Colla e Silvia Mella, inappuntabili contro Lorenzo Gattoni ed Elena Colombi (6-1; 6-2).
Singolare maschile amatori
Due i tabelloni: in quello A vittoria di Fulvio Compagnoni su Giorgio De Angelis (4-0; 4-2), nel B Marco Pagani ha sconfitto Stefano Fantoni al super tie-break (2-4; 4-3; 10-6).
Doppio maschile amatori
Sugli allori Simone Giorgi e Daniele Chiappini, bravi a spegnere le velleità di Claudio Orsi e Nando Scaglia (6-2; 6-2).