Castelli domina le finali provinciali Csi

Con le finali, giocate alla Vittorino da Feltre, si sono conclusi i campionati provinciali di tennis targati Centro Sportivo Italiano.

Alla edizione 2025-2026 hanno partecipato, suddivisi in varie categorie maschili e femminili, oltre duecento tennisti, record per la kermesse promossa da Filippo Ciregna, responsabile del settore tennis e vice presidente Csi.



I risultati

Singolare maschile open

Titolo a Cesare Cornelli. Contro di lui, poco ha potuto Luca Nicolini. Cesare, che ha un rendimento costante su buoni livelli, si è imposto in due partite, (6-1; 6-2).

Doppio maschile open

Cornelli ha fatto il bis, vincendo il torneo in coppia con Pieuigi Scagnelli: battuti in finale Marcello Merli e Marcello Pollastri, che hanno incamerato tre soli games (0-6; 3-6).

Singolare femminile open

Successo di Yuliany Zapata a spese di una dignitosa Patrizia Riboni. Anche in questo caso, alla vincitrice sono bastati due set (6-2; 6-3).

Doppio femminile open

Altro titolo assegnato a tenniste "rodate": Sara Marzolini e Francesca Lanati hanno superato Elena Colombi e Silvia Mella, concedendo loro due games per set (6-2; 6-2).

Doppio misto open

Dal torneo l'ennesimo verdetto chiaro: i campioni sono Andrea Colla e Silvia Mella, inappuntabili contro Lorenzo Gattoni ed Elena Colombi (6-1; 6-2).

Singolare maschile amatori

Due i tabelloni: in quello A vittoria di Fulvio Compagnoni su Giorgio De Angelis (4-0; 4-2), nel B Marco Pagani ha sconfitto Stefano Fantoni al super tie-break (2-4; 4-3; 10-6).

Doppio maschile amatori

Sugli allori Simone Giorgi e Daniele Chiappini, bravi a spegnere le velleità di Claudio Orsi e Nando Scaglia (6-2; 6-2).