Cesena fa volare l'Atletica Piacenza

Ottimi risultati dell’Atletica Piacenza alla fase regionale dei Campionati di società assoluti sulla pista e sulle pedane di Parma. I risultati non si sono fatti attendere: la squadra maschile ha strappato un prestigioso nono posto, mettendo nel mirino la qualificazione alla finale nazionale.

Su tutti spicca Lorenzo Cesena. La sua prestazione nei 400 ostacoli è stata semplicemente magistrale: con un argento conquistato in 52”78, Cesena non ha solo polverizzato la concorrenza regionale, ma ha siglato un tempo che lo proietta molto vicino a partecipare ai Campionati italiani Assoluti.

Matteo Romiti ha poi fermato il cronometro a 11”10 sui 100m (nuovo record personale) per poi ripetersi su livelli d’eccellenza nei 200, chiusi con un altrettanto brillante 23”01 (altro personale). Kirill Visigalli nel salto in lungo ha centrato il quinto posto con la misura di 6,67m, mentre la staffetta 4x100 (Romiti, Cesena, Silva e Visigalli) ha dato vita a un giro di pista da brividi, chiudendo in 43”56. Grande prova per Giulio Bonino nel salto con l’asta, settimo con il nuovo personale di 4,15m. Nel triplo, Bryan Cattabriga ha strappato applausi con un balzo da 13,19m, mentre nell’alto Valentino Palpi ha compiuto un vero “salto di qualità”: 1,82m e ben 8 centimetri aggiunti al suo precedente record.

Valentino Palpi

Anche sul fronte femminile non sono mancate le soddisfazioni: Dorothee Tine ha firmato il personale nel lungo con 5,15 metri e difendendosi egregiamente nel triplo con 10,56. Chiara Sverzellati ha corso un solido 100 metri in 12”79, tallonata da Zoe Goffredi che ha chiuso in 13”12. Doppia fatica e doppi sorrisi per Francesca Zanelli, capace di correre i 400 piani in 1’02”30 e i 400 ostacoli in 1’09”89. Nei salti si è distinta anche Alessia Achilli, con un balzo da 10,50 metri nel salto triplo. · Infine, Vittoria Gallazzi ha chiuso gli 800 metri in 2’25”31.

Chiara Sverzellati

Con il nono posto maschile, l'Atletica Piacenza vede la finale nazionale come un obiettivo concreto e raggiungibile. La compattezza del gruppo e l'esplosione dei singoli (Cesena su tutti) confermano la bontà del lavoro svolto dai tecnici piacentini. La fase regionale di Parma ha ribadito un concetto chiaro: l’Atletica Piacenza corre, salta e lancia verso traguardi sempre più ambiziosi.