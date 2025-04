Cornelli e Bonini brillano agli Assoluti di nuoto

È un bilancio estremamente positivo, pur senza medaglie, quello fatto registrare dalla Vittorino da Feltre ai Campionati Italiani assoluti di nuoto in corso di svolgimento a Riccione. I tre atleti biancorossi che nel corso della stagione avevano centrato la qualificazione per la massima manifestazione agonistica tricolore - Giacomo Carini (tesserato anche per il Gruppo nuoto Fiamme Gialle), Ludovica Bonini e Giovanni Cornelli - si sono infatti messi in evidenza non soltanto con risultati di rilievo, ma anche con ottimi riscontri cronometrici.

Carini, che ha partecipato agli Assoluti pur reduce da un ritardo di preparazione dovuto a un lieve infortunio, è sceso in vasca nei 200 farfalla - da sempre la sua specialità - centrando la finale grazie al sesto tempo fatto segnare, con un crono di 1’58”48, nelle batterie di qualifica; in finale, il forte nuotatore piacentino ha chiuso all’ottavo posto in 1’58”04, un tempo di rilievo, ma decisamente lontano dal suo record personale.

Record personale che è stato invece ritoccato per ben due volte da Giovanni Cornelli, giovane e promettente nuotatore della Vittorino (classe 2009) che ha gareggiato nei 200 dorso: 2’06”77 il suo crono nelle batterie di qualifica che gli ha garantito l’accesso alla Finale Junior, conclusa con un ottimo quinto posto e con il tempo di 2’05”62, suo nuovo primato personale.

In evidenza anche Ludovica Bonini (classe 2006) che si era qualificata agli Assoluti di Riccione per la gara dei 50 rana: la giovane nuotatrice della Vittorino da Feltre ha chiuso al ventottesimo posto, fermando il cronometro su 32”89, un tempo non lontano dal suo primato personale, ma che conferma comunque la crescita continua e costante di questa promettente e giovane atleta piacentina. «Aver partecipato agli Assoluti con tre atleti - commenta il responsabile tecnico della Vittorino da Feltre, Gianni Ponzanibbio, presente ai tricolori con gli allenatori biancorossi Emanuele Merisi e Gianluca Parenzan - rappresenta un risultato soddisfacente. Se a questo aggiungiamo le ottime prestazioni disputate da Giacomo, Giovanni e Ludovica abbiamo sicuramente di che essere soddisfatti. Ancora una volta abbiamo portato alla più importante manifestazione agonistica italiana i colori biancorossi della Vittorino e dello sport piacentino».