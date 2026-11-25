Oggi è il 25 novembre, Giornata internazionale della violenza contro le donne. Anche Zona Sport ha voluto sensibilizzare i suoi telespettatori su un tema che purtroppo è ancora di costante attualità. Lo ha fatto grazie a un’ospite speciale, che ha chiuso la puntata di ieri sera condotta come sempre da Marcello Tassi e Benedetta Del Re: è Manuela Fugazza, “regina” delle fighter di Piacenza, che, dopo un passato agonistico colmo di vittorie nazionali e mondiali, è diventata istruttrice di autodifesa femminile.

Tutto è nato da un episodio significativo avvenuto quando era ancora minorenne: «A 17 anni ho subito un’aggressione per strada – ha raccontato negli studi di Telelibertà – per fortuna all’epoca praticavo judo e sono riuscita a cavarmela. Ma mi ha lasciato dentro qualcosa che mi ha fatto scattare la voglia di insegnare alle donne come difendersi. Lo dico sempre anche alle mie amiche: fate un corso di autodifesa perché la situazione oggi è molto difficile. Non solo: l’autodifesa aiuta anche a migliorare l’autostima e a essere più tranquille quando si esce di casa».