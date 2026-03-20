Dallavalle non decolla: settimo posto iridato

Prova sottotono per Andrea Dallavalle nella gara di salto triplo sulla pedana polacca di Torun che ospita i Campionati mondiali indoor.

Il portacolori delle Fiamme Gialle, che si allena tutto l’anno con la sua Atletica Piacenza al campus Dordoni, ha concluso al settimo posto, trovando al massimo un 16.90m, al terzo tentativo.

A vincere la gara è stato l'altro azzurro, Andy Diaz, che ha piazzato un 17,47m al primo salto, che ha resistito per tutta la gara e si porta a casa il secondo titolo iridato indoor consecutivo. Argento al giamaicano Jordan Scott (17,33m) e bronzo all'algerino Yasser Mohammed Triki (17,30m).

Foto Sportmedia