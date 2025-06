Dall’Open al Rodeo ecco la lunga estate del tennis piacentino

Periodo di intensa attività per il tennis piacentino. Archiviate alcune gare giovanili, i circoli di città e provincia si accingono a completare o avviare tornei di vario livello.

Vittorino da Feltre / Mercoledì mattina , alle 11.30 nella sede della Vittorino, si terrà presentazione del quarto Memorial “Domenico Mazzoni” Delta Rem-Assipiacenza, Open da 4.000 euro complessivi, per la prima volta articolato, da sabato a domenica 13 luglio, sulla disputa dei singolari maschile e femminile.

Nino Bixio / Sempre per domani è fissato, sui campi della Nino Bixio, l’inizio del 15° trofeo “Silvio Arcelloni”, singolare maschile limitato 3.1, ovviamente organizzato dalla società biancazzurra, con finale domenica 6 luglio. Al limite di categoria figurano, tra gli 85 iscritti, Leone Luis Caramatti, Fabio Boscagli e Umberto Canepari (tutti della Nino), Gianluigi Tedesco (Vittorino), Mattia Pettenati (Pro Parma), Giacomo Calandri (Tennuoto) e Bjorn Capra (Tc Fidenza), senza trascurare il ruolo di alcuni giocatori di classifica 3.2 e 3.3.

Fiorenzuola / Per giovedì è prevista a Fiorenzuola la conclusione con le finali dei singolari maschile e femminile del 19° Memorial “Alessandra Epifani”, Open che ha richiamato numerosi contendenti di seconda categoria per la legittima soddisfazione del presidente dell’At Fiorenzuola Roberto Frontoni.

Bettola / In questo fine settimana a Bettola, per le cure del circolo locale, appuntamento con un “Rodeo”, singolare maschile 3.1, la cui formula contempla set più brevi e killer-point sul 40-40.

Castelsangiovanni / Da lunedi 7 a domenica 20 luglio, a Castelsangiovanni, si darà spazio ai doppi limitati 3.1, maschile, femminile e misto, per l’organizzazione del Tc “Campagnoli”.

Lo stesso club ospiterà, da venerdì 11 a domenica 20 luglio, il circuito regionale Veterani (Over 45-55-65 , tre singolari maschili) e il singolare femminile Over 40, in questo caso limitato 3.1. Si preannunciano due settimane veramente impegnative per il presidente Andrea Rebecchi.