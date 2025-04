Domenica la Run for Hope arriva in piazza Cavalli

Si concluderà a Piacenza la staffetta regionale della quinta edizione della Run4Hope, un evento che unisce su scala nazionale sport e solidarietà con l’obiettivo di raccogliere fondi per la ricerca sul cancro. La manifestazione, iniziata lo scorso 5 aprile con le staffette regionali sincrone, vede anche quest’anno il patrocinio e la partecipazione attiva dell’Esercito Italiano, da sempre schierato in prima linea per contribuire a iniziative con finalità sociali. In Emilia- Romagna la staffetta, partita dalla Caserma “Corrado Viali” di Bologna, dopo aver attraversato le città di Forlì , Rimini, Cesena, Ravenna, Comacchio e Ferrara, farà tappa a Fiorenzuola da dove, domenica mattina, i partecipanti riuniti da Atletica Piacenza più 13 podisti appartenenti al Secondo Reggimento Genio Pontieri percorreranno circa 30 chilometri fino ad arrivare in piazza Cavalli. Al traguardo verrà allestito un info point che permetterà a iragazzi di conoscere le diverse opportunità di arruolamento nell’Esercito Italiano. La Run4Hope non è solo una competizione sportiva, ma una vera e propria campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi che quest’anno sarà devoluta a favore dell’Associazione italiana per la ricerca sul cancro (Airc). Ogni anno l’evento coinvolge una vasta gamma di partecipanti dai corridori individuali alle squadre, che si uniscono per percorrere le tappe della staffetta attraversando in contemporanea tutte le regioni e contribuire alla ricerca scientifica.